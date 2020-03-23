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23.03.2020 16:51
Рубрика: Общество
Проект: Пушкинский конкурс

В Институте Пушкина рассказали, почему студенты больше устают от онлайн-занятий

Текст: Елена Новоселова
Онлайн-формат, по мнению экспертов в цифровом образовании, забирает силы и нервы, зато повышает КПД. Заведующая лабораторией инновационных средств обучения русскому языку Института Пушкина Мария Лебедева объяснила, почему так происходит.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

"В аудитории преподаватель и студенты видят друг друга, получают взаимные вербальные и невербальные сигналы, - цитирует специалиста пресс-служба вуза. - Преподаватель-профессионал в своем предмете умеет общаться со студентами в "расслабленном ключе": задать вопрос и сразу получить ответ. Перед экраном компьютера люди более сфокусированы, но не получают поддержки, которая возможна в очном формате: не происходит обмена взглядами, обмен энергией также устроен иначе".

Фото: iStock
Как организовать учебу студента на удаленке

Проводя занятие на "удаленке", педагог делает сразу несколько дел: рассказывает материал, задает упражнения, следит за вопросами в чате, помогает студентам устранять технические неполадки. "Получается, что преподаватель - это многорукий Шива, который должен все делать одновременно, и это бывает довольно сложно", - замечает Мария Лебедева.

К тому же в аудитории, читая лекцию, можно встать и походить, чтобы размяться. А вот перед экраном это сделать не получится, во всяком случае, исчезнувший с экрана лектор, вызовет посторонние вопросы.

"Для студентов работа в онлайне - не меньшая психологическая нагрузка. Мои студенты говорили, что это стресс, они боялись, когда у них что-то не получалось включить или сделать", - рассказывает Лебедева.

Но есть и явные плюсы онлайн-занятий. Например, преподаватели в один голос утверждают, что чувствуют большую вовлеченность студентов, вырастает КПД. Впрочем, это может быть и временным эффектом.

Педагоги отмечают, что во время очных занятий наблюдается "эффект потока": "я ничего не понял, но посмотрел за другими и сделал все правильно", или "я просто отсиделся, меня не спросили - ничего страшного".

"При онлайн-занятиях вот этой помощи сообщества значительно меньше, потому что каждый остается наедине с заданием, которое нужно выполнить. Прозрачность образования в онлайне значительно выше: отсидеться, списать не получится. Возрастает индивидуальная ответственность, индивидуальная нагрузка на каждого", - считает эксперт.

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