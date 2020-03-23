Меркель запаслась вином и туалетной бумагой перед карантином

Don´t panic in Germany: the situation is serious, but Chancelor Angela #Merkel isn´t afraid of #Coronavirus and shops for herself. However, she urges caution and recommends keeping distance from others - in line with the best Scientific guidelines #CoronavirusPandemic pic.twitter.com/gxfqLUwgRZ — Rosalia Romaniec🇩🇪 🇵🇱 🇮🇹🇪🇺 (@RosaliaRomaniec) March 22, 2020

В воскресенье вечером спикер правительства Германии объявил о том, что Ангела Меркель переходит на "удаленку" из-за контакта с медиком, у которого впоследствии подтвердился коронавирус: он делал канцлеру профилактическую прививку от пневмококковой инфекции. Теперь фрау Меркель будет проверяться на COVID-19 и руководить страной из дома. Между тем репортеры узнали, как она подготовилась к карантину.

Накануне Меркель появилась на пороге берлинского супермаркета на Моренштрассе, где всегда делает покупки. Несмотря на угрозу подхватить злосчастный вирус, глава правительства ФРГ сама пришла закупиться на выходные. И заодно подала немцам личный пример того, как не поддаваться панике и не делать "хомячковых запасов".

Репортерам телеканала RTL удалось рассмотреть продуктовую тележку госпожи Меркель. В ней обнаружилась "всего одна небольшая упаковка туалетной бумаги", гель для душа и четыре бутылки белого вина - при ближайшем рассмотрении оно оказалось итальянским. "Вот, правильная расстановка акцентов!" - поддержали пользователи в соцсетях своего канцлера, которая, судя по всему, не теряет жизнелюбия и душевного равновесия.