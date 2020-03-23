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23.03.2020 10:00
Рубрика: В мире

Меркель запаслась вином и туалетной бумагой перед карантином

Текст: Екатерина Забродина

В воскресенье вечером спикер правительства Германии объявил о том, что Ангела Меркель переходит на "удаленку" из-за контакта с медиком, у которого впоследствии подтвердился коронавирус: он делал канцлеру профилактическую прививку от пневмококковой инфекции. Теперь фрау Меркель будет проверяться на COVID-19 и руководить страной из дома. Между тем репортеры узнали, как она подготовилась к карантину.

Фото: EPA-EFE/CESARE ABBATE
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Накануне Меркель появилась на пороге берлинского супермаркета на Моренштрассе, где всегда делает покупки. Несмотря на угрозу подхватить злосчастный вирус, глава правительства ФРГ сама пришла закупиться на выходные. И заодно подала немцам личный пример того, как не поддаваться панике и не делать "хомячковых запасов".

Репортерам телеканала RTL удалось рассмотреть продуктовую тележку госпожи Меркель. В ней обнаружилась "всего одна небольшая упаковка туалетной бумаги", гель для душа и четыре бутылки белого вина - при ближайшем рассмотрении оно оказалось итальянским. "Вот, правильная расстановка акцентов!" - поддержали пользователи в соцсетях своего канцлера, которая, судя по всему, не теряет жизнелюбия и душевного равновесия.

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