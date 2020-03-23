Минюст подготовил законопроект о введении наказания за нарушение карантина

Министерство юстиции России направило в правительство страны проект поправок в КоАП, устанавливающий наказание за нарушение карантина по коронавирусу. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Как сказано в официальном сообщении, проект подготовлен во исполнение перечня поручений правительства РФ от 15 марта 2020 года.

Инициатива направлена на "повышение эффективности превентивной функции законодательства об административных правонарушениях в целях обеспечения неукоснительного соблюдения законодательства в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения в период осуществления ограничительных мероприятий (карантина)".

Других подробностей в ведомстве пока не сообщается.