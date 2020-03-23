Минобороны: В армии РФ случаев заражения коронавирусом не выявлено

В российской армии есть достаточный запас всех необходимых лекарственных препаратов, средств защиты и медицинской аппаратуры, чтобы оказывать специализированную медицинскую помощь пострадавшим от вирусных инфекций, сообщил начальник Главного военно-медицинского управления Минобороны России Дмитрий Тришкин.

"Мы готовы оперативно реагировать на любое развитие событий в полном объеме", - подчеркнул Тришкин.

Он отметил, что сейчас на базе лечебных учреждений Минобороны уже подготовлены спецотделения для проведения обсервационных мероприятий.

"На сегодняшний день случаев заражения новой коронавирусной инфекцией среди военнослужащих нет", - подчеркнул Тришкин. В российской армии санитарно-эпидемиологическая обстановка по коронавирусной инфекции остается благоприятной.