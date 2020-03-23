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23.03.2020 16:55
Рубрика: Общество

Минпросвещения запустило навигатор консультаций по поддержке родителей

Текст: Мария Агранович
На едином бесплатном государственном портале по поддержке родителей "Растим детей. Навигатор для современных родителей" (растимдетей.рф), созданном Минпросвещения в рамках нацпроекта "Образование", запущен навигатор консультационных центров.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Сегодня в регионах уже работают 163 таких центра, где можно проконсультироваться по любым вопросам воспитания и обучения детей. С учетом сложившейся эпидемиологической ситуации центры расширили возможности дистанционной работы.

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Любой желающий может зайти на сайт растимдетей.рф и буквально в пару кликов, через раздел "родители", а потом "услуги в помощь", указав свой регион, увидеть полный список местных центров с контактами онлайн-приемных.

Важно, что это не просто организации. Центры - победители конкурса на получение государственных грантов. Психологическую, педагогическую, методическую помощи здесь могут получить родители, и те, кто хочет взять на воспитание детей, оставшихся без попечения родителей.

На портале также доступны более 260 статей и 14 памяток для родителей по основным вопросам образования и воспитания детей. Вместе с навигатором по консультационным центрам родители могут найти здесь полезные советы по самым актуальным сегодня темам: дистанционному образованию и обучению на дому, а также расширенный список образовательных онлайн-платформ.

Общество Семья и дети Правительство Минпросвещения Классный час с Марией Агранович Национальные проекты 2019-2024

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