Минпросвещения запустило навигатор консультаций по поддержке родителей

Сегодня в регионах уже работают 163 таких центра, где можно проконсультироваться по любым вопросам воспитания и обучения детей. С учетом сложившейся эпидемиологической ситуации центры расширили возможности дистанционной работы.

Любой желающий может зайти на сайт растимдетей.рф и буквально в пару кликов, через раздел "родители", а потом "услуги в помощь", указав свой регион, увидеть полный список местных центров с контактами онлайн-приемных.

Важно, что это не просто организации. Центры - победители конкурса на получение государственных грантов. Психологическую, педагогическую, методическую помощи здесь могут получить родители, и те, кто хочет взять на воспитание детей, оставшихся без попечения родителей.

На портале также доступны более 260 статей и 14 памяток для родителей по основным вопросам образования и воспитания детей. Вместе с навигатором по консультационным центрам родители могут найти здесь полезные советы по самым актуальным сегодня темам: дистанционному образованию и обучению на дому, а также расширенный список образовательных онлайн-платформ.