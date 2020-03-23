Проверка боевой готовности ВС Беларуси перешла к активной фазе

Около шести тысяч человек личного состава и до двухсот единиц вооружения будут задействованы в ходе активной фазы внезапной проверки боевой готовности Вооруженных Сил Беларуси, сообщили 23 марта в Министерстве обороны страны.

Войска, привлекаемые к проверке, уточнили источники в министерстве, заняли на полигонах и участках местности исходные районы, завершают их фортификационное оборудование и находятся в готовности к выполнению учебно-боевых задач. Предстоящее комплексное учение, подчеркнули в военном ведомстве, "позволит не только оценить уровень подготовки войск, но и станет одной из мер реагирования на многонациональные маневры НАТО у границ Беларуси".

Министр обороны республики Виктор Хренин, в частности, напомнил, что самым масштабным учением североатлантического альянса за последние 25 лет станет "Защитник Европы - 2020". Для его проведения, по его словам, "только на территории Польши и стран Балтии сосредоточено свыше 11 тысяч человек личного состава и около 800 единиц различных систем вооружения".

Несмотря на заявления европейского командования США о сокращении количества участников, а также отмене четырех смежных учений из-за вспышки коронавируса, "руководство НАТО полностью не отказалось от его проведения. Такая активность у границ нашей страны не стала для нас неожиданностью. Прогнозируя варианты развития обстановки, мы выстроили системы подготовки Вооруженных сил таким образом, чтобы иметь возможность самостоятельно и своевременно влиять на происходящие процессы", - заявил генерал-майор Хренин.

Он подчеркнул, что все мероприятия комплексной проверки проводятся исключительно на территории Беларуси и транспарентны для соседе.