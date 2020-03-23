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Текст:   Марина Трубилина 
19:13 23.03.2020

Минстрой запустит мониторинг работ на стройплощадках

Наладить мониторинг за ситуацией на стройплощадках намерен Минстрой. Это обсуждалось на селекторном совещании в министерстве, посвященном первоочередным мерам по обеспечению устойчивого развития экономики.
Фото: Сергей Михеев/РГ Фото: Сергей Михеев/РГ
Фото: Сергей Михеев/РГ

Отслеживать финансовое положение застройщиков и подрядных организаций ведомство станет еженедельно. При этом будет максимально использоваться информация Росстата, Единой информационной системы жилищного строительства и Центробанка, некоторые данные должны будут предоставлять региональные власти. В связи с этим министр строительства и ЖКХ Владимир Якушев призвал чиновников очень внимательно отнестись к сведениям, которые они отправляют в федеральные ведомства и электронные платформы сбора информации.

Фото: AP
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"Просим в еженедельном режиме предоставлять актуальную информацию о приостановке работ на объектах капитального строительства, количестве строящихся объектов. Особенно обратить внимание на строительство жилых домов, которое происходит по старым правилам привлечения денежных средств", - подчеркнул Якушев.

Для недопущения снижения темпов строительства Минстрой готов оказывать региональным властям всяческую поддержку.

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