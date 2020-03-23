Мишустин призвал пожилых россиян по возможности оставаться дома

Премьер-министр Михаил Мишустин призвал пожилых людей заботиться о своем здоровье и оставаться дома, чтобы не заразиться коронавирусом. "Без крайней необходимости не выходить на улицу, не посещать людные места и на время отказаться от прогулок и встреч. Это в первую очередь в интересах вашего здоровья", - заявил он на совещании со своими заместителями.

За помощью в покупке лекарств или продуктов нужно обращаться к близким, соседям, знакомым, в социальные и волонтерские службы. Мишустин напомнил о действующей бесплатной "горячей линии" "Стопкоронавирус", на которую можно позвонить для обращения к волонтерам. Ее номер - 8-800-2000-112.

Молодым людям важно ограничить себя от личных контактов со старшим поколением. "Лучше и безопаснее написать, позвонить пожилому человеку, а не посещать его, не ходить в гости", - отметил премьер.