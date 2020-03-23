23 марта в правительстве прошло сразу два мероприятия, на которых обсуждалась тема борьбы с коронавирусом. На совещании со своими заместителями премьер-министр Михаил Мишустин заявил о новых мерах поддержки экономики и рынка труда в условиях пандемии, а на заседании президиума координационного совета при кабмине по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции речь шла уже о готовности системы здравоохранения к новым вызовам. Кроме того, на сайте правительства был опубликован перечень поручений, подписанных премьером.

Количество заболевших коронавирусом в мире вот-вот преодолеет планку в 400 тысяч, каждый день выявляются десятки тысяч новых случаев. "В России ситуация развивается не так остро, как в других, особенно европейских, странах, - заявил Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами. - Сейчас у нас за сутки зафиксирован 71 случай, 17 человек выздоровели. Всего 438 заболевших".

Кабмин решил временно приостановить всероссийскую диспансеризацию взрослого населения

Правительство продолжает в ежедневном режиме внимательно следить за положением в стране и работает на упреждение, держа в уме разные сценарии. "Все эти меры, включая ограничения, самоизоляцию, на которые сейчас вынуждены идти люди и учреждения, позволили нам выиграть очень важный фактор - время. И главное - врачам лучше подготовиться на случай, если инфекция будет быстро распространяться", - подчеркнул он.

Система здравоохранения проверяется и доукомплектовывается необходимыми средствами. За выходные Михаил Мишустин подписал соответствующих распоряжений еще на 23 миллиарда рублей (так, 7,5 миллиарда пойдут на закупку в 2020 году не менее 5700 единиц аппаратов искусственной вентиляции легких и экстракорпоральной мембранной оксигенации; 5 миллиардов выделены на приобретение теплотелевизионных регистраторов, бесконтактных термометров и установок обеззараживания воздуха; 10 миллиардов предназначены под развитие производств оборудования для диагностики и выявления эпидемических заболеваний, средств индивидуальной защиты, лекарств и медизделий, а также их закупку за пределами страны; 491,7 миллиона рублей получит Федеральное медико-биологическое агентство на работы по профилактике, диагностике и лечению новой коронавирусной инфекции).

Со вторника, 24 марта, Росздравнадзору и регионам поручено постоянно представлять в правительство актуальную информацию о готовности медучреждений к оказанию помощи зараженным. "А также до 27 марта представить мне данные о том, сколько по всей стране в разрезе регионов в каждой конкретной медицинской организации развернуто инфекционных боксов, сколько специалистов могут принять больных и оказать им помощь, какое оборудование там установлено", - сказал премьер.

Министр здравоохранения Михаил Мурашко на президиуме координационного совета сообщил, что количество коек в медицинских учреждениях для размещения больных коронавирусом при необходимости увеличат вдвое. Сейчас больницы могли бы принять 55 тысяч инфицированных. Ведется подготовка медицинских работников. Минздрав разработал алгоритмы и методические рекомендации, чтобы каждый врач точно знал, как действовать при диагностике коронавируса, как лечить больного. Подготовлены для медиков дистанционные образовательные модули. Сами врачи сегодня не только находятся в зоне риска, но могут стать и разносчиками инфекции. В Испании, например, насчитали почти три с половиной тысячи зараженных медработников. "Ни один медицинский работник не должен стать источником инфекции, - заявил Мишустин. - Нужно обеспечить их соответствующими средствами защиты для работы. Помогая другим, они сейчас рискуют больше всех". Кроме того, кабмин принял решение временно, до особого распоряжения, приостановить всероссийскую диспансеризацию взрослого населения.

Всего в России проведено более 160 тысяч исследований на коронавирус. Для расширения этой работы, напомнила глава Роспотребнадзора Анна Попова, в 22 регионах определена 161 медицинская организация, куда направлены 107 тысяч единиц тест-систем. Изменен алгоритм подтверждения анализа на коронавирус. Ранее это должен был сделать новосибирский НИИ "Вектор". Сейчас в Москве на базе противочумного центра создан новый современный референс-центр по коронавирусу. В ближайшее время перечень научно-исследовательских организаций, где будут подтверждать диагноз, расширят до 15.

Каждый седьмой случай заболевания контактный, сообщила Попова. Под наблюдением сейчас находятся более 7 тысяч человек, контактировавших с инфицированными. Более 3 тысяч человек с медицинского наблюдения сняты. После принятия постановления об обязательном карантине для всех въезжающих в Россию прибыли около 70 тысяч человек. "Под медицинское наблюдение и под карантин - а это уже не самоизоляция, а обязательная изоляция граждан - помещено меньше примерно на 8 процентов", - подчеркнула глава ведомства. Правда, не все граждане ответственно подходят к такой необходимости, поэтому Попова попросила ускорить принятие решений по усилению административной ответственности за нарушение правил карантина. "Да, мы это обязательно сделаем", - заверил Мишустин. Только этим меры сдерживания не ограничатся. Глава правительства поручил Минкомсвязи до 27 марта создать систему отслеживания граждан, которые контактировали с больными, на основании данных геолокации мобильных телефонов.

Защиты со стороны государства сегодня требует не только здоровье граждан, но и соблюдение их социальных и трудовых прав. "Нужно дать людям возможность получать социальные услуги, выплаты и другие меры социальной поддержки в удаленном режиме, без личного посещения, в том числе организовать возможность подать заявление на получение пособия для тех, кто остался без работы, и получить его в дистанционном режиме", - подчеркнул премьер. Эти вопросы министерству труда и социальной защиты поручено проработать к среде.

Минтруд совместно с Минюстом в этот же срок также должны подготовить предложения, чтобы не допустить необоснованных увольнений работников по причинам, прямо или косвенно связанным с мерами против коронавируса, и привлекать работодателей за это к ответственности. Если же будут установлены факты задержки зарплаты или увольнений, то на такие предприятия отправятся внеплановые проверки.