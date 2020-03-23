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23.03.2020 15:55
Рубрика: Общество
Проект: Наука

Воссозданная модель апокалипсиса привела к новой теории гибели динозавров

Текст: Лариса Ионова

Новое исследование ученых Коннектикутского университета в США доказало, что при столкновении гигантского астероида с Землей произошли не только климатические изменения, но и выброс сажи в результате пожаров, из-за которого планета на длительное время погрузилась во мрак.

Фото: pixabay.com
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Отсутствие солнечного света нарушило процессы фотосинтеза растений более чем на год; и травоядные естественно лишились источника питания.

Как пишет Phys.org, ученые провели эксперимент, создав модель апокалипсиса, который имел место 66 миллионов лет назад. Столкновение астероида в Землей подняло в атмосферу облако расплавленных твердых пород, которые при падении вызвали глобальные лесные пожары. Выбросы сажи, пепла и серы сделали небо практически непроницаемым для солнечных лучей.

Таким образом ученые пришли к выводу, что динозавры погибли не из-за холода, который все-таки не носил катастрофического характера, а из-за голода вследствие отсутствия солнечного света.

Общество Наука Общество Космос Общество Природа

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