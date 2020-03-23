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Мультимедийная платформа Медиакорпорации Китая запустила ярмарку вакансий

Мультимедийная платформа Медиакорпорации Китая "Яншипинь" совместно с Китайской инвестиционной корпорацией и Комитетом по контролю и управлению госимуществом Госсовета КНР запустили грандиозную онлайн-акцию "Весенняя всекитайская ярмарка вакансий". За 20 дней работы на этой площадке было предоставлено свыше 210 тысяч рабочих мест, а для участия зарегистрировались порядка 3200 компаний, сообщает информационная служба мобильного приложения "Россия - Китай: главное".
Фото: Предоставлено Медиакорпорацией Китая Фото: Предоставлено Медиакорпорацией Китая
Фото: Предоставлено Медиакорпорацией Китая

В условиях возобновления деловой активности онлайн-акция по трудоустройству поможет разрешить проблему дефицита рабочих рук для предприятий и найти работу тем, кто в ней нуждается. После старта ярмарки, начиная со 2 марта, ведущие предприятия центрального подчинения, государственные и частные предприятия провели тридцать одну "облачную презентацию" своих ресурсов. Среди них - крупнейшие предприятия военно-промышленного комплекса, лидеры среди авиаперевозчиков, операторы мобильной связи, частные предприятия Alibaba, Suning.com, "Пиньдодо", а также Национальный музей и другие организации.

С момента своего запуска электронная ярмарка вакансий предоставила свыше 210 тысяч рабочих мест. Предприятия ежедневно проводят "облачные презентации" для того, чтобы создать связь между работодателями и соискателями. До настоящего времени электронная ярмарка вакансий набрала более 35 миллионов просмотров и 18 млн посещений. Резюме подали свыше 750 тысяч соискателей.

Число работодателей, желающих принять участие в проекте, постоянно растет. При скачивании приложения "Яншипинь" и переходе на страницу ярмарки пользователю становятся доступны презентационные ресурсы 3200 компаний. Также он может прямо в приложении отправить резюме и установить прямую связь с отделом кадров.

Компании СМИ Медиакорпорация Китая

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