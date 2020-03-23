Постановление губернатора Мурманской области от 23 марта 2020 года № 55-ПГ "О дополнительных мерах по противодействию распространению на территории Мурманской области новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV)"

В целях снижения рисков распространения на территории Мурманской области новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) постановляю:

1. С 00.00 часов 24.03.2020 до особого указания:

1.1. Исполнительным органам государственной власти Мурманской области (за исключением Государственной жилищной инспекции Мурманской области), осуществляющим региональный государственный контроль (надзор) в установленной сфере деятельности, приостановить назначение проверок, в отношении которых применяются положения Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ "О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля", а также проведение выездных плановых и внеплановых проверок, за исключением внеплановых проверок, основанием для которых является причинение вреда жизни, здоровью граждан, возникновение чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, проверок, результатом которых является выдача разрешений, лицензий, аттестатов аккредитации, иных документов, имеющих разрешительный характер.

1.2. Органам местного самоуправления Мурманской области, осуществляющим муниципальный контроль (за исключением органов, уполномоченных на проведение муниципального жилищного контроля), рекомендовать приостановить назначение проверок, в отношении которых применяются положения Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ "О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля", а также проведение выездных плановых и внеплановых проверок, за исключением внеплановых проверок, основанием для которых является причинение вреда жизни, здоровью граждан, возникновение чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, проверок, результатом которых является выдача документов, имеющих разрешительный характер.

2. С 00.00 часов 24.03.2020 до особого указания:

2.1. Исполнительным органам государственной власти Мурманской области установить специальный режим посещения, предусматривающий максимальное использование дистанционных средств при исполнении служебных (должностных) обязанностей, в том числе электронного документооборота, технических средств связи для обеспечения служебного взаимодействия, минимизацию доступа к рабочему месту лиц, не являющихся сотрудниками указанных органов.

Руководителям исполнительных органов государственной власти Мурманской области обеспечить принятие локальных правовых актов, направленных на реализацию настоящего пункта постановления.

2.2. Исполнительным органам государственной власти Мурманской области обеспечить проведение личных приемов граждан исключительно в дистанционном режиме.

Руководителям исполнительных органов государственной власти Мурманской области, обеспечить размещение информации об изменении формата проведения личного приема на информационных стендах, официальных сайтах, в средствах массовой информации.

3. С 00.00 часов 24.03.2020 до особого указания:

3.1. Органам местного самоуправления Мурманской области рекомендовать установить специальный режим посещения, предусматривающий максимальное использование дистанционных средств при исполнении служебных (должностных) обязанностей, в том числе электронного документооборота, технических средств связи для обеспечения служебного взаимодействия, минимизацию доступа к рабочему месту лиц, не являющихся сотрудниками указанных органов.

Руководителям органов местного самоуправления Мурманской области рекомендовать принять соответствующие локальные правовые акты, направленные на реализацию настоящего пункта постановления.

3.2. Проводить личные приемы граждан органами местного самоуправления только в дистанционном режиме, разъяснив соответствующий порядок гражданам.

Руководителям органов местного самоуправления Мурманской области рекомендовать разместить информацию об изменении формата проведения личного приема на информационных стендах, официальных сайтах, в средствах массовой информации.

4. С 00.00 часов 24.03.2020 до особого указания рекомендовать работодателям, работники которых проходят обязательное тестирование на предмет употребления алкоголя (за исключением предсменных и (или) предрейсовых медицинских осмотров), исключить использование анализаторов концентрации паров этанола в выдыхаемом воздухе (алкотестеров, алкометров).

5. Рекомендовать работодателям, осуществляющим деятельность на территории Мурманской области, применять дистанционный формат исполнения должностных обязанностей работников.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Губернатор Мурманской области А.Чибис







