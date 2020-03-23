МВФ: Международную экономику ждет рецессия

Из-за эпидемии коронавируса мировую экономику ожидает рецессия, как при кризисе 2008 года или даже хуже, заявила директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева. Об этом сообщают РИА Новости.

По ее мнению, перспективы глобального роста в 2020 году отрицательные, а восстановление можно ждать не раньше 2021 года.

Глава МВФ уточнила, что с наибольшими трудностями на время кризиса и по мере выхода из него столкнуться развивающиеся государства.

Кроме того, Георгиева отметила, что добиться экономического подъема к следующему году будет возможно, лишь победив эпидемию, для чего нужно серьезно укреплять систему здравоохранения во всем мире. Она оценила экономические последствия пандемии, как очень серьезные, подчеркнув, что чем быстрее вирус удастся остановить, тем быстрее и устойчивее будет восстановление экономики.