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23.03.2020 18:26
Рубрика: В мире

На Кубе у российского туриста выявили коронавирус

Текст: Сергей Новиков (Гавана)

У туриста из России, отдыхающего на Кубе, выявлен коронавирус. Об этом сообщили в кубинском министерстве здравоохранения.

Фото: Артем Геодакян/ТАСС
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"45-летний гражданин России прилетел на Кубу из Франции 12 марта. 20 марта у него появились первый симптомы. На следующий день отель, в котором он остановился, направил его в местный госпиталь Сира Гарсия, где случай посчитали подозрительным, и пациента перевели в Институт тропической медицины Педро Кюри", - говорится в распространенном заявлении ведомства.

"Его состояние критическое, но стабильное", - уточнили кубинские власти.

По последним данным, на Острове подтверждены 40 случаев заболевания коронавирусом, более 500 госпитализированы с подозрением.

Напомним, что с завтрашнего дня Куба закрывает границу для туристов. Въехать смогут только граждане Кубы и резиденты страны, которые в таком случае попадут в 14-дневный карантин.

В мире Северная и Центральная Америка Куба Распространение коронавируса COVID-19

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