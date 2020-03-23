На Кубе у российского туриста выявили коронавирус

У туриста из России, отдыхающего на Кубе, выявлен коронавирус. Об этом сообщили в кубинском министерстве здравоохранения.

"45-летний гражданин России прилетел на Кубу из Франции 12 марта. 20 марта у него появились первый симптомы. На следующий день отель, в котором он остановился, направил его в местный госпиталь Сира Гарсия, где случай посчитали подозрительным, и пациента перевели в Институт тропической медицины Педро Кюри", - говорится в распространенном заявлении ведомства.

"Его состояние критическое, но стабильное", - уточнили кубинские власти.

По последним данным, на Острове подтверждены 40 случаев заболевания коронавирусом, более 500 госпитализированы с подозрением.

Напомним, что с завтрашнего дня Куба закрывает границу для туристов. Въехать смогут только граждане Кубы и резиденты страны, которые в таком случае попадут в 14-дневный карантин.