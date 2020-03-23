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23.03.2020 19:34
Рубрика: В мире

На Украине ввели режим ЧС еще в трех областях

Текст: Юрий Когалов

Власти Украины ввели режим чрезвычайной ситуации в Донецкой, Тернопольской и Черкасской областях. Об этом сообщил премьер-министр страны Денис Шмыгаль.

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По его словам, данное решение было принято на внеочередном заседании кабмина. Таким образом, число областей, где введен режим ЧС выросло до шести. В минувшую пятницу он был введен в Киеве, Днепропетровской и Ивано-Франковской областях.

Он также сообщил, что с 24 марта украинцам будет запрещено покидать страну с туристическими целями. Украина прекратит деятельность всех аэропортов страны, кроме международного аэропорта Борисполь, расположенного под Киевом. "Это касается исключительно пассажирских перевозок. Исключение составляют меры государственной необходимости по отдельным приказам соответствующих министерств", - пояснил Шмыгаль.

Согласно данным на вечер воскресенья, на Украине зарегистрировано 73 случая заражения. В понедельник в Киеве подтвердилось еще четыре случая.

В стране до начала апреля введен карантин, запрещены массовые мероприятия, закрыты торговые центры, кафе, рестораны, спортзалы.

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