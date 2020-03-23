Авторитетное французское издание L"Equipe составило символическую команду "Пари Сен-Жермен" за всю историю клуба. В число одиннадцати лучших не вошли две главные нынешние звезды парижан - Килиан Мбаппе и Неймар.

Полностью состав выглядит следующим образом: Бернар Лама, Лоран Фурнье, Рикардо Гомес, Маркиньос, Габриэль Хайнце, Марко Верратти, Блез Матюиди, Раи, Роналдиньо, Джордж Веа, Златан Ибрагимович. Главный тренер - итальянец Карло Анчелотти.

222 миллиона евро заплатил "ПСЖ" в 2017 году "Барселоне" за переход Неймара

Что примечательно, в состав попали такие игроки, как Маркиньос и Марко Верратти, которые сейчас выступают за "ПСЖ". Плюс в нем нашлось место чемпиону мира-2018 Блезу Матюиди. А вот Неймара в списке не оказалось.

Вполне вероятно, что летом Неймара уже не будет в команде. Слухи о его возвращении в "Барселону" возникают чуть ли не каждую неделю. Сам бразилец неоднократно подчеркивал: он хочет вновь играть с Лионелем Месси. А аргентинец, по информации испанских СМИ, сообщил руководству "сине-гранатовых", что подпишет новый контракт с клубом только в случае подписания Неймара.

Бразилец уверен: этим летом он вернется на "Камп Ноу". Он уже отказался вести переговоры с "ПСЖ" о продлении соглашения и сообщил боссам французского клуба о намерении перейти в "Барселону". Сообщалось, что Неймар готов даже на ультиматум, лишь бы осуществить свою мечту.

Главный вопрос теперь - сколько денег придется заплатить каталонцам за футболиста. Если в прошлом году "Барселоне" нужно было договариваться с "ПСЖ", то в этот раз она может выкупить Неймара за фиксированную сумму, предусмотренную регламентом ФИФА. Правило гласит, что игрок может покинуть команду за определенную плату по истечении трех сезонов, если договор был подписан до того, как спортсмену исполнилось 28 лет. По подсчетам руководства "Барселоны", сумма отступных за бразильца составит 180 миллионов евро. А уходил он за 222 мил­лиона.

К слову, неслучайно на днях стало известно, что каталонцы готовы расстаться с Антуаном Гризманном. На трансфере француза "сине-гранатовые" намерены заработать около 100 миллионов евро. Вероятно, эти деньги пойдут на покупку Неймара.

Но если руководство "ПСЖ" рассматривает вариант с уходом Неймара, то главный тренер команды Томас Тухель явно не в восторге от этой идеи. Немецкий специалист, даже несмотря на определенные шероховатости в отношениях с десятым номером парижан, всегда подчеркивает: заменить такого футболиста почти невозможно.

- Неймар - это тот человек, который может в одиночку изменить ход матча. Даже если игра у команды не идет, он одним фантастическим движением перевернет ситуацию. Я работаю с ним второй год и могу сказать, что Неймар изменился. Он стал спокойнее, рассудительнее. "С его талантом бразилец обязан быть одним из лучших в мире", - считает Тухель.

По мнению бывшего капитана бразильской сборной двукратного чемпиона мира Кафу, Неймар может достичь уровня Криштиану Роналду и Лионеля Месси. Но для этого, уверен Кафу, ему стоит изменить свое отношение к футболу.

- Неймар может быть в одном ряду с такими игроками, как Месси и Роналду. Но настало время наконец повзрослеть. И изменить отношение к профессии. Если он примет на себя ответственность как лидер, то все получится. Мы все ждем, что Неймар станет более зрелым, - сказал Кафу.

Сам Неймар в одном из недавних интервью отметил: он стал по-другому смотреть на некоторые вещи. В том числе и в собственной игре.

- С годами ты понимаешь, что важно быть эффективным. Но при этом ты обязан показывать яркий футбол. Это нравится болельщикам. Знаю, многие критикуют меня, что я не слишком хорошо играю головой. Она хороша только для того, чтобы думать. Когда я играю, то делаю это ногами. Честно говоря, мне немного страшно при ударе головой. Прыгаешь, и вратарь бьет тебя, выбивая мяч. А ты лежишь, потом оказываешься в больнице. Поэтому я предпочитаю уходить в сторону и ждать, пока мяч приземлится. Так гораздо лучше, - полагает Неймар.

Несмотря на череду травм, Неймар сейчас - лучший игрок чемпионата Франции. И это мнение не журналистов или экспертов, а факт. По данным специалистов, разбирающихся в статистике, эффективность игры бразильца составляет 423 балла. В нынешнем сезоне Неймар набрал 19 очков по системе гол+пас, нанес 72 удара по воротам, отдал 107 острых передач и совершил 134 успешные обводки.

- Неймар однозначно один из лучших футболистов мира. Почему у него не все так хорошо складывается в "ПСЖ"? Проблема не в сумме трансфера. Он всегда старается, каждый год забивает более 15 мячей. Считаю, в этом году у парижан есть реальный шанс завоевать Лигу чемпионов. У них очень сильная команда. Если "ПСЖ" это сделает, то все признают силу Неймара, - рассказал в интервью полузащитник питерского "Зенита" бразилец Малком.

Если говорить в целом о "Барселоне", то складывается впечатление, что каталонцы собираются серьезно обновить состав грядущим летом. Помимо Неймара, "сине-гранатовые" рассчитывают приобрести одного из самых многообещающих талантов мира Лаутаро Мартинеса. Форвард "Интера" уже второй сезон ярко проявляет себя в Италии и, по информации СМИ, готов к новому вызову. Им вполне может стать "Барселона". В кулуарах поговаривают, что добро на покупку Мартинеса дал Месси. Капитан и лидер каталонцев хочет еще раз выиграть Лигу чемпионов, а для этого клубу необходимо усилить состав.

Тем временем российская Премьер-лига (РПЛ) назвала претендентов на звание лучшего игрока и тренера марта. Эксперты РПЛ отобрали пять футболистов: Сердар Азмун ("Зенит"), Александр Кокорин ("Сочи"), Гжегож Крыховяк ("Локомотив"), Александр Беленов ("Уфа") и Кристиан Нобоа ("Сочи"). Победитель определится по итогам голосования болельщиков в социальных сетях. На лучшего тренера претендуют: Юрий Семин ("Локомотив"), Кирилл Новиков ("Динамо"), Владимир Федотов ("Сочи"), Доменико Тедеско ("Спартак") и Сергей Матвеев ("Краснодар").