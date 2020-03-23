Немецкой экономике предсказали падение на 20 процентов из-за коронавируса

Мюнхенский Институт экономических исследований представил неутешительный прогноз для Германии, которая, как и другие страны, страдает от последствий эпидемии коронавируса. В случае простоя хотя бы в два-три месяца падение немецкой экономики - одной из самых сильных в ЕС - может составить от 7,2 до 20,6 процента.

В денежном выражении возможный ущерб оценивается в размере от 255 (при самых оптимистичных подсчетах) до 729 миллиардов евро. Обществу надо готовиться к сокращению почти двух миллионов рабочих мест, кроме того, пострадают более 6 миллионов граждан, занятых на неполной ставке.

Хотя темпы распространения коронавирусной инфекции в Германии немного замедлились, ситуация остается тревожной. Только за последние сутки в стране заболели 2488 человек. По последним данным, всего в ФРГ выявлено 24869 заразившихся COVID-19, 94 пациента умерли. Напомним, что на ближайшие две недели федеральное правительство и региональные власти ввели во всех землях строгие карантинные меры, призванные остановить вспышку.