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23.03.2020 22:00
Рубрика: В мире

Нидерланды продлили запрет на массовые мероприятия до 1 июня

Текст: Юрий Когалов

Правительство Нидерландов в связи с коронавирусом приняло решение запретить проведение публичных встреч и массовых мероприятий вплоть до 1 июня. Как передает hartvannederland.nl, речь идет уже о группах от трех человек. Если полиция заметит, что собралась такая или более крупная компания, она будет обязана вмешаться.

Фото: Александр Кондратюк / РИА Новости
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Среди других мер, объявленных министром юстиции и безопасности страны Фердинандом Грапперхаусом, ужесточение правил карантина. Так, если у одного члена семьи поднимется температура, все его родственники должны будут оставаться дома.

Мэры городов получат возможность закрывать заведения, где собирается слишком много людей. А полиция будет выписывать штрафы нарушителям.

В мире Европа Нидерланды Распространение коронавируса COVID-19

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