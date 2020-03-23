Нидерланды продлили запрет на массовые мероприятия до 1 июня

Правительство Нидерландов в связи с коронавирусом приняло решение запретить проведение публичных встреч и массовых мероприятий вплоть до 1 июня. Как передает hartvannederland.nl, речь идет уже о группах от трех человек. Если полиция заметит, что собралась такая или более крупная компания, она будет обязана вмешаться.

Среди других мер, объявленных министром юстиции и безопасности страны Фердинандом Грапперхаусом, ужесточение правил карантина. Так, если у одного члена семьи поднимется температура, все его родственники должны будут оставаться дома.

Мэры городов получат возможность закрывать заведения, где собирается слишком много людей. А полиция будет выписывать штрафы нарушителям.