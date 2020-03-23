Новости

Московский международный Салон образования пройдет 26-29 апреля 12:38
В Петербурге сохранят самое старое граффити в городе 12:34
В Рязани волонтеры выявили 32 семьи на добровольном карантине 12:34
Экс-сотрудник иркутского ГУФСИН предстанет перед судом за побои 12:33
В Подмосковье таксист отказался везти женщину с насморком 12:30
Бизнесменам Югры дали полтора года отсрочки аренды из-за коронавируса 12:29
Создано устройство, позволяющее подключить к аппарату ИВЛ двух больных 12:28
Глава оргкомитета Олимпиады-2020 заявил, что отмена Игр невозможна 12:24
Новое шоу Первого канала поможет тем, кто в самоизоляции и на карантине 12:23
Юрий Лоза рассказал, чем заняться на карантине 12:22
В КБР ликвидированы готовившие теракт трое боевиков 12:20
В Сибири при ураганном ветре перевернулось несколько фур 12:14
В РФ запущен портал со списком онлайн-сервисов для жизни "на удаленке" 12:12
Помпео прибыл с визитом в Кабул 12:10
Житель Выборга под половицами нашел старинный пистолет 12:08
У жителя Великого Новгорода лабораторно подтвержден коронавирус 12:08
Лукашенко обсудил перспективы системы судэкспертизы 12:07
В Тыве двух рецидивистов будут судить за побег из ИВС 12:05
Барбара Брыльска борется с раком 12:04
Nissan сократит 3000 человек из-за коронавируса 12:01
В Шерегеше построят канатную дорогу длиной почти в километр 12:00
Винтовку Мосина превратили в современный снайперский комплекс в Сирии 11:56
На этой неделе в Москве будет 13 градусов тепла 11:54
Адам Ламберт из Queen может сыграть Джорджа Майкла 11:51
Россотрудничество поможет учителям перейти в онлайн 11:50
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Внеплановые каникулы: чем занять детей на время карантина
Внеплановые каникулы: чем занять детей на время карантина
Что не пропустить по ТВ и в Сети с 23 по 29 марта
Что не пропустить по ТВ и в Сети с 23 по 29 марта
Как меняется российская судебная система
Как меняется российская судебная система
23.03.2020 12:23
Рубрика: Культура

Новое шоу Первого канала поможет тем, кто в самоизоляции и на карантине

Текст: Сусанна Альперина

Новое развлекательное ток-шоу "Проверено на себе" стартует в эфире Первого канала уже сегодня, 23 марта в 14:30.

Его ведущие - YouTube блогер Владимир Маркони и Елена Абитаева - ее слушатели знают по радиоэфиру - решают злободневные жизненные проблемы. Темы выпусков разнообразные, но актуальные и волнующие каждого. Что делать, если зима выдалась теплая, а счет за отопление прислали огромный? Или как не растерять спортивной формы, оказавшись на карантине?

Фото: AP / Richard Shotwell
Американская телеведущая Опра Уинфри запустила сериал о коронавирусе

В релизе шоу представляют так: "С помощью ученых и экспертов в студии ведущие проверяют факты, прочно обосновавшиеся в массовом сознании, и выясняют, стоит ли доверять народным рецептам бабушек, добрым советам подружек и лайфхакам от модных видеоблогеров".

"Веселым доступным языком мы рассказываем зрителям, как преодолеть неприятности. К примеру, учим, как себя развлечь, находясь в самоизоляции. Показываем, как в домашних условиях изготовить антибактериальный гель и смастерить медицинскую маску. У нас много интересных практических решений. Наша миссия - облегчить зрителям жизнь, помочь всем миновать сложные обстоятельства, не теряя при этом самообладания, с достоинством и с улыбкой", - говорит Владимир Маркони.

Елена Абитаева рассказывает, что ведущие разделили роли: "Володя отвечает за настроение, а меня больше интересует практическая сторона: что сколько стоит и как можно сэкономить. Мне любопытно, работают ли огуречная маска и чайные пакетики под глаза. Или как можно дома отбелить кроссовки. О самых разных вещах - от ЖКХ и до футбола - мы говорим в позитивном ключе. Стараемся понизить градус паники, убеждаем, что все будет хорошо".

Между тем

Другие телеканалы также пытаются быстро отреагировать на новую реальность, связанную с коронавирусом. Например, "ЧЕ!" запустил серию имиджевых роликов, в которых ведущие призывают зрителей соблюдать карантин и меры профилактики. Содержание видеообращений соответствует тематике проекта конкретного ведущего - каждый ролик рассчитан на своего зрителя. Также были разработаны разные стили подачи информации: в сдержанном серьезном обращении Влад Чижов призывает быть особо внимательными к старшему поколению, в то время как Макс +100500 в шуточной манере обращается к "диванным войскам".

Фото: Предоставлено Первым каналом
Что не пропустить по ТВ и в Сети на неделе с 23 по 29 марта

В каждый "коронаВИРУСНЫЙ" ролик встроен QR-код, который ведет на страницу сайта телеканала с более подробной текстовой инструкцией и лайфхаками "Как выжить во время коронавируса", а также рекомендациями фильмов и шоу. На сайте телеканала опубликованы лайфхаки по выживанию. А специально для соцсетей "ЧЕ!" разработал яркие "Карантинки" - гифки-рекомендации, которые пользователи могут публиковать в своих аккаунтах и отправлять друзьям.

Культура Кино и ТВ ТВ и сериалы Кино и ТВ с Сусанной Альпериной Распространение коронавируса COVID-19

Главное сегодня

Распространение коронавируса COVID-19
Распространение коронавируса COVID-19
Памфилова: Решение по дате общероссийского голосования может быть принято до конца марта
Захарова ответила на слова журналиста Bild о Лаврове цитатой министра
Собянин обратился к пожилым москвичам с просьбой соблюдать домашний режим
Цены на нефть Brent и WTI на открытии торгов упали на 8-10 процентов
Премьер Японии: Нынешняя ситуация не позволяет проводить Олимпиаду
Сальма Хайек: Я шла путями, которые казались непонятными для остальных
Исполнилось 100 лет со дня рождения Марии Чуковской