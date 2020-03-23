Новое шоу Первого канала поможет тем, кто в самоизоляции и на карантине

Новое развлекательное ток-шоу "Проверено на себе" стартует в эфире Первого канала уже сегодня, 23 марта в 14:30.

Его ведущие - YouTube блогер Владимир Маркони и Елена Абитаева - ее слушатели знают по радиоэфиру - решают злободневные жизненные проблемы. Темы выпусков разнообразные, но актуальные и волнующие каждого. Что делать, если зима выдалась теплая, а счет за отопление прислали огромный? Или как не растерять спортивной формы, оказавшись на карантине?

В релизе шоу представляют так: "С помощью ученых и экспертов в студии ведущие проверяют факты, прочно обосновавшиеся в массовом сознании, и выясняют, стоит ли доверять народным рецептам бабушек, добрым советам подружек и лайфхакам от модных видеоблогеров".

"Веселым доступным языком мы рассказываем зрителям, как преодолеть неприятности. К примеру, учим, как себя развлечь, находясь в самоизоляции. Показываем, как в домашних условиях изготовить антибактериальный гель и смастерить медицинскую маску. У нас много интересных практических решений. Наша миссия - облегчить зрителям жизнь, помочь всем миновать сложные обстоятельства, не теряя при этом самообладания, с достоинством и с улыбкой", - говорит Владимир Маркони.

Елена Абитаева рассказывает, что ведущие разделили роли: "Володя отвечает за настроение, а меня больше интересует практическая сторона: что сколько стоит и как можно сэкономить. Мне любопытно, работают ли огуречная маска и чайные пакетики под глаза. Или как можно дома отбелить кроссовки. О самых разных вещах - от ЖКХ и до футбола - мы говорим в позитивном ключе. Стараемся понизить градус паники, убеждаем, что все будет хорошо".

Между тем

Другие телеканалы также пытаются быстро отреагировать на новую реальность, связанную с коронавирусом. Например, "ЧЕ!" запустил серию имиджевых роликов, в которых ведущие призывают зрителей соблюдать карантин и меры профилактики. Содержание видеообращений соответствует тематике проекта конкретного ведущего - каждый ролик рассчитан на своего зрителя. Также были разработаны разные стили подачи информации: в сдержанном серьезном обращении Влад Чижов призывает быть особо внимательными к старшему поколению, в то время как Макс +100500 в шуточной манере обращается к "диванным войскам".

В каждый "коронаВИРУСНЫЙ" ролик встроен QR-код, который ведет на страницу сайта телеканала с более подробной текстовой инструкцией и лайфхаками "Как выжить во время коронавируса", а также рекомендациями фильмов и шоу. На сайте телеканала опубликованы лайфхаки по выживанию. А специально для соцсетей "ЧЕ!" разработал яркие "Карантинки" - гифки-рекомендации, которые пользователи могут публиковать в своих аккаунтах и отправлять друзьям.