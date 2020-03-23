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23.03.2020 20:01
Рубрика: Спорт

Чемпион защищается

Нурмагомедов вернулся из США в Россию
Текст: Анна Козина
Российская газета - Федеральный выпуск № 62(8116)
Российский чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов, который готовился к бою с американцем Тони Фергюсоном в Калифорнии, вернулся в Россию из-за пандемии коронавируса.
На счету чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова нет ни одного поражения. И он хочет в очередной раз защитить свой пояс. Фото: РИА Новости На счету чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова нет ни одного поражения. И он хочет в очередной раз защитить свой пояс. Фото: РИА Новости
На счету чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова нет ни одного поражения. И он хочет в очередной раз защитить свой пояс. Фото: РИА Новости

До этого момента Нурмагомедов тренировался в зале АКА (American Kickboxing Academy) в Сан-Хосе, куда в качестве меры предосторожности закрыли вход для обычных посетителей. Но развитие ситуации во всем мире заставило спортсмена и его команду покинуть территорию США. Фото с Хабибом в своем "Инстаграме" уже опубликовал его отец Абдулманап Нурмагомедов.

Нурмагомедов продолжает тренировки и настроен наконец подраться с Фергюсоном

Бой Нурмагомедова и Фергюсона должен был состояться 18 апреля в Нью-Йорке. Несколько дней назад президент UFC Дана Уайт заверил всех поклонников смешанных единоборств, что поединок непременно состоится в срок, ­несмотря на то, что место проведения придется изменить, а также провести такое зрелищное мероприятие при пустых трибунах. Однако накануне Уайт признал, что руководство промоушена вынуждено каждый день подстраиваться под новые обстоятельства. Так что дату тоже поставили под вопрос.

Фото: AP Photo/John Locher
Нурмагомедов продолжает подготовку к бою с Фергюсоном

В ММА-сообществе уже ходят разговоры, что встрече Хабиба и Тони, которая из-за травм или проблем со сгонкой веса откладывалась уже четыре раза, просто не суждено состояться. Но тренер Хабиба Хавьер Мендес заявил, что они настроены драться.

- Хабиб тренируется, чтобы выйти в октагон. Даже если Тони по каким-то причинам не сможет этого сделать. Нурмагомедов готов драться с любым соперником топ-уровня. Хотя Фергюсон оппонент номер один для него, - приводит слова Мендеса портал ESPN. - Конечно, ситуация с коронавирусом влияет на нас. Но пока Дана Уайт не сказал нам снять ногу с педали газа, мы продолжаем работать. Мы уверены, что он сделает все возможное, чтобы этот бой состоялся.

В качестве вероятной новой площадки пока называют ОАЭ - Дубай или Абу-Даби.

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