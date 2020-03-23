Объявлены победители IX сезона Национальной премии "Бизнес-Успех"

В рамках Всероссийского форума "Территория бизнеса - территория жизни" состоялся IX финал премии "Бизнес-Успех".

Впервые он прошел в онлайн-режиме. Больше 50 бизнес-спикеров выступили с темами про e-commerce, малый бизнес, конкуренцию в глобальном мире, социальное предпринимательство, самозанятость, развитие городской среды. Большинство спикеров и сами имеют опыт работы в бизнесе.

Глава ВЭБ.РФ, председатель Попечительского совета Национальной премии "Бизнес-Успех" Игорь Шувалов отметил, что сегодня в позитивную сторону меняется отношение граждан к бизнесу, особенно - к малому и среднему бизнесу. "Отлично, что в рамках работы по поправкам в Конституцию появилась норма, по которой развитие предпринимательства относится к компетенции председателя правительства. Сейчас мы изучаем опыт законодательного регулирования предпринимательства, наработанный в Организации экономического сотрудничества и развития. Планируем этой работой заниматься совместно с малым, средним и крупным бизнесом. Мы немного по старинке воспринимаем, что предприниматель - этот тот, кто регулярно извлекает прибыль, а современный подход заключается в том, что это тот, кто создаёт общественное, публичное благо, - подчеркнул Шувалов.

По итогам IX федерального этапа премии "Бизнес-Успех" были названы победители. В частности, ими стали индивидуальный предприниматель из города Орска Оренбургской области Руслан Елембаев. Руслан производит и продает замороженные полуфабрикаты - пельмени, купаты, хинкали. Сначала он сам был лепщиком, обвальщиком, уборщиком, водителем, грузчиком и бухгалтером. Но потом сам решил начать свое дело. Руслан долго подбирал команду, искал тех, кто не ворует. И у него получилось. Теперь его команда ежедневно производит 400 килограмм пельменей, которые продаются в магазинах региона.

В номинации "Лучший женский проект" победила Яна Петухова из Хабаровска. Компании Яны - Дальневосточный кабельный альянс - лидер на кабельном и электротехническом рынках Дальнего Востока. Андрей Боровик из Смоленска производит энергосберегающие лампы, светодиодные прожекторы и лампы общего назначения. Продукцию компании можно встретить на полках известных сетевых магазинов гипермаркета для дома и строительства Леруа Мерлен. Предприятие экспортирует свою продукцию в Румынию, Литву, Великобританию, Францию и другие страны Европы.

Александр Корепанов победил в номинации "Лучший созидательный проект". Крестьянско-фермерское хозяйство Александра Корепанова появилось в деревне Мувыр (Удмуртия)- населенном пункте, которого 10 лет назад вообще не было на картах. Предприниматель приехал в заброшенную деревню, сам построил водопровод, дорогу, решил проблему с электричеством, завел небольшое хозяйство, а затем занялся выращиванием зерновых и зернобобовых культур, разведением молочного крупного рогатого скота, производством сырого молока. Ирина Захарова из поселка Октябрьский Архангельской области победила в номинации "Лучший социальный проект". Центр "Устьянское гостеприимство" работает в рабочем поселке, где живет всего 9000 человек. Созданы рабочие места для 16 сотрудников. Центр нацелен на прием туристов.

"Премия "Бизнес-Успех" - это про позитивные примеры, хорошие новости в сфере малого бизнеса и популяризацию предпринимательства, про налаживание контактов. Сейчас ситуация сложная, но мы все-таки не отменили наш форум и премию, мы сегодня онлайн. "Бизнес-Успех" - это более 70 000 предпринимателей из всех регионов России, которых объединяет Клуб победителей премии", - подчеркнула руководитель оргкомитета премии "Бизнес-Успех" Дарья Сунцова.

Напомним, что Национальная премия "Бизнес-Успех" - это совместный проект Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства "ОПОРА РОССИИ", Агентства стратегических инициатив по продвижению новых проектов и Общественной палаты РФ, который реализуется при поддержке Корпорации МСП. Соорганизатор - Российский экспортный центр. Стратегический партнёр - Федеральная пассажирская компания (РЖД). Генеральный партнер - РТС-тендер.