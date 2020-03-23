Объявлены победители IX сезона Национальной премии "Бизнес-Успех"

Новости

Мишустин освободил от должности главу Роскомнадзора 21:44
МВФ: Международную экономику ждет рецессия 21:44
Член МОК: Решение о переносе Олимпиады в Токио уже принято 21:42
ВОЗ зафиксировала ускорение распространения коронавируса 21:37
В Крыму временно закрыт Никитский ботанический сад 21:36
В Подмосковье появились торговые автоматы с гречкой и туалетной бумагой 21:21
Минск: МИД помог вернуться домой почти 3,5 тыс. белорусов 20:53
Вернувшихся из Британии дагестанских школьников отправили в карантин 20:45
Под Новгородом нашли останки советского летчика со странными погонами 20:30
ЕС приостановил действие базового документа зоны евро 20:24
Евродепутат протестует против пандемии неонацизма в Латвии 20:21
В Петербурге введут упрощенный порядок госзакупок 20:18
Посольство выясняет ситуацию вокруг задержанной в Черногории россиянки 20:14
Министр ЖКХ Крыма освобожден от должности 19:55
Немецкие врачи выделили основные и второстепенные симптомы COVID-2019 19:37
На Украине ввели режим ЧС еще в трех областях 19:34
Археологи рассказали о "чуме", убившей жителей города Чатал-Хююк 19:28
Главный санитарный врач РФ ответит на вопросы в программе "Познер" 23 марта 19:25
Возгорание на берегу Чистого залива Москва-реки локализовано 19:23
Экс-мэр Керчи назначен гендиректором музея "Киммерия Волошина" 19:20
В тюрьмах США введены новые правила из-за вспышки короновируса 19:18
Нурмагомедов не знает, где пройдет его бой с Фергюсоном 19:09
Тест Меркель на коронавирус дал отрицательный результат 19:04
Роскомнадзор: YouTube и Instagram не удалили фейки о коронавирусе 19:01
На Ставрополье нарушившая карантин инфекционист лишилась поста 18:51
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что не пропустить по ТВ и в Сети с 23 по 29 марта
Что не пропустить по ТВ и в Сети с 23 по 29 марта
Как меняется российская судебная система
Как меняется российская судебная система
Как строить жизнь в условиях самоизоляции
Как строить жизнь в условиях самоизоляции
23.03.2020 21:19
Рубрика: Экономика

Объявлены победители IX сезона Национальной премии "Бизнес-Успех"

Текст: Ольга Игнатова
В рамках Всероссийского форума "Территория бизнеса - территория жизни" состоялся IX финал премии "Бизнес-Успех".

Впервые он прошел в онлайн-режиме. Больше 50 бизнес-спикеров выступили с темами про e-commerce, малый бизнес, конкуренцию в глобальном мире, социальное предпринимательство, самозанятость, развитие городской среды. Большинство спикеров и сами имеют опыт работы в бизнесе.

Фото: РИА Новости www.ria.ru
Российское бизнес-сообщество ждет реализации "регуляторной гильотины"

Глава ВЭБ.РФ, председатель Попечительского совета Национальной премии "Бизнес-Успех" Игорь Шувалов отметил, что сегодня в позитивную сторону меняется отношение граждан к бизнесу, особенно - к малому и среднему бизнесу. "Отлично, что в рамках работы по поправкам в Конституцию появилась норма, по которой развитие предпринимательства относится к компетенции председателя правительства. Сейчас мы изучаем опыт законодательного регулирования предпринимательства, наработанный в Организации экономического сотрудничества и развития. Планируем этой работой заниматься совместно с малым, средним и крупным бизнесом. Мы немного по старинке воспринимаем, что предприниматель - этот тот, кто регулярно извлекает прибыль, а современный подход заключается в том, что это тот, кто создаёт общественное, публичное благо, - подчеркнул Шувалов.

По итогам IX федерального этапа премии "Бизнес-Успех" были названы победители. В частности, ими стали индивидуальный предприниматель из города Орска Оренбургской области Руслан Елембаев. Руслан производит и продает замороженные полуфабрикаты - пельмени, купаты, хинкали. Сначала он сам был лепщиком, обвальщиком, уборщиком, водителем, грузчиком и бухгалтером. Но потом сам решил начать свое дело. Руслан долго подбирал команду, искал тех, кто не ворует. И у него получилось. Теперь его команда ежедневно производит 400 килограмм пельменей, которые продаются в магазинах региона.

В номинации "Лучший женский проект" победила Яна Петухова из Хабаровска. Компании Яны - Дальневосточный кабельный альянс - лидер на кабельном и электротехническом рынках Дальнего Востока. Андрей Боровик из Смоленска производит энергосберегающие лампы, светодиодные прожекторы и лампы общего назначения. Продукцию компании можно встретить на полках известных сетевых магазинов гипермаркета для дома и строительства Леруа Мерлен. Предприятие экспортирует свою продукцию в Румынию, Литву, Великобританию, Францию и другие страны Европы.

Александр Корепанов победил в номинации "Лучший созидательный проект". Крестьянско-фермерское хозяйство Александра Корепанова появилось в деревне Мувыр (Удмуртия)- населенном пункте, которого 10 лет назад вообще не было на картах. Предприниматель приехал в заброшенную деревню, сам построил водопровод, дорогу, решил проблему с электричеством, завел небольшое хозяйство, а затем занялся выращиванием зерновых и зернобобовых культур, разведением молочного крупного рогатого скота, производством сырого молока. Ирина Захарова из поселка Октябрьский Архангельской области победила в номинации "Лучший социальный проект". Центр "Устьянское гостеприимство" работает в рабочем поселке, где живет всего 9000 человек. Созданы рабочие места для 16 сотрудников. Центр нацелен на прием туристов.

Фото: Pixabay
Из-за дефолтов бизнеса доллар взлетит на новую высоту

"Премия "Бизнес-Успех" - это про позитивные примеры, хорошие новости в сфере малого бизнеса и популяризацию предпринимательства, про налаживание контактов. Сейчас ситуация сложная, но мы все-таки не отменили наш форум и премию, мы сегодня онлайн. "Бизнес-Успех" - это более 70 000 предпринимателей из всех регионов России, которых объединяет Клуб победителей премии", - подчеркнула руководитель оргкомитета премии "Бизнес-Успех" Дарья Сунцова.

Напомним, что Национальная премия "Бизнес-Успех" - это совместный проект Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства "ОПОРА РОССИИ", Агентства стратегических инициатив по продвижению новых проектов и Общественной палаты РФ, который реализуется при поддержке Корпорации МСП. Соорганизатор - Российский экспортный центр. Стратегический партнёр - Федеральная пассажирская компания (РЖД). Генеральный партнер - РТС-тендер.

Экономика Бизнес

Главное сегодня

Распространение коронавируса COVID-19
Распространение коронавируса COVID-19
СК занялся проверкой фейковых и панических новостей про коронавирус
В Кремле опровергли предположения о возможном закрытии Москвы
ВОЗ зафиксировала ускорение распространения коронавируса
На Ставрополье на инфекциониста завели дело за нарушение самоизоляции
Мишустин призвал пожилых россиян по возможности оставаться дома
Как грамотно поменять своего мобильного оператора
Покупателям деревянных домов готовят субсидии