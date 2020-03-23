ОНФ предлагает ввести меры поддержки НКО из-за коронавируса

Эксперты ОНФ предлагают правительству РФ ввести меры по сохранению инфраструктуры НКО, помогающих социально-уязвимым категориям людей, сообщает пресс-служба Народного фронта.

После разрешения ситуации с распространением коронавируса некоммерческие организации будут восстанавливаться медленнее, чем бизнес, поэтому, отмечают в ОНФ, их важно поддержать сейчас.

По словам заместителя руководителя исполкома Народного фронта Дмитрия Поликанова, для НКО, снимающих помещения у государственных и муниципальных собственников, надо ввести трехмесячные "арендные каникулы".

Также предлагается освободить на полгода эти организации от уплаты страховых взносов в различные внебюджетные фонды - ПФР, ФСС, ФОМС, от уплаты налога на прибыль, имущество и транспортного налога. ОНФ также считает необходимым увеличить или отсрочить сроки проведения внешнего аудита благотворительных фондов и предоставить возможность НКО проводить в заочно собрания органов управления.

Поликанов подчеркнул, что этими мерами должны пользоваться только добросовестные организации, своевременно сдавшие отчетность в Минюст и Федеральную налоговую службу.

"При неблагоприятной экономической обстановке сразу падает объем пожертвований бизнеса и граждан, и это сказывается на возможностях НКО оказывать помощь, на их подопечных", - подчеркнул член Центрального штаба ОНФ, генеральный директор Фонда президентских грантов Илья Чукалин.

Но, по его словам, потребность в таких услугах, наоборот, возрастет, и нужны оперативные меры, чтобы сохранить важные инициативы НКО.