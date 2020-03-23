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23.03.2020 16:44
Рубрика: В мире

ООН создаст фонд для поддержки борьбы с коронавирусом

Текст: Константин Волков

ООН создает специальный фонд поддержки развивающихся стран со слабыми системами здравоохранения, чтобы помочь им преодолеть нынешнюю пандемию. Кроме того, средства из фонда станут использовать для преодоления долгосрочных последствий охватившего мир заболевания. О создании фонда заявила 23 марта министр иностранных дел Норвегии Ине Эриксон Сорейде.

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Как сказано в ее заявлении, "международный фонд под эгидой ООН сможет обеспечить стабильность для наших партнеров и поможет сделать усилия всех стран более эффективными".

Официальное объявление о создании фонда может быть сделано ООН на будущей неделе.

Предполагается, что фонд будет создан по образцу ооновской инициативы 2014 года во время борьбы с лихорадкой Эбола.

На настоящий момент в мире порядка 340 тысяч человек заразились коронавирусом, более 14,5 тысячи скончались в результате последствий заболевания.

В мире Европа Норвегия Международные организации ООН Распространение коронавируса COVID-19 Эпидемия лихорадки Эбола

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