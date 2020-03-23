ОПРФ подписала соглашения с НКО о наблюдении на голосовании по Конституции

Среди них - Ассоциация юристов России, "Волонтеры Победы", движение "За чистые выборы", Российский союз молодежи, Федерация независимых профсоюзов России и Союз журналистов России.

Напомним, в соответствии с законом о поправке к Конституции, направление наблюдателей на общероссийское голосование осуществляют ОПРФ и общественные палаты субъектов.

"Свою основную задачу мы видим в полном соблюдении законодательства РФ, обеспечении прозрачности всех процедур. Надеемся, на то, что в этом процессе примут участие все заинтересованные граждане и организации", - сказала секретарь ОПРФ Лидия Михеева.

К обсуждению процедуры общественного наблюдения ОПРФ пригласила те НКО, с кем у нее уже есть опыт работы на выборах разного уровня. "Но это не значит, что другим НКО мы не рады. Наоборот, будем приветствовать присоединение к этой работе всех, кто пожелает", - добавила Михеева. Она также подчеркнула, что в палате считают важным и нужным участие политических партий в наблюдении. На этой неделе в ОПРФ намечена встреча с их представителями по данному вопросу.

Говоря о процедуре формирования корпуса наблюдателей, руководитель рабочей группы ОПРФ по мониторингу реализации избирательных прав граждан Максим Григорьев отметил: "У нас самым демократическим образом организован процесс принятия кандидатур в наблюдатели. Их могут предлагать общественные организации, политические партии, также любой желающий гражданин сам может принести документы и себя выдвинуть".

Требования к наблюдателям самые простые - наличие гражданства РФ, возраст от 18 лет, дееспособность и наличие активного избирательного права. "Кто может голосовать, тот может быть наблюдателем, - пояснил Григорьев. - Это сделано так, чтобы максимальное число людей без каких-либо сложностей могло в этом всем поучаствовать".

Помимо ОПРФ, заявления на участие в наблюдении принимают региональные палаты.

Как пояснила Лидия Михеева, подать заявление можно любыми способами - лично, по почте или через сайт общественныйнаблюдатель.рф.

Этот проект появился в связи с возобновлением неполитического наблюдения на выборах в России. Его первой крупной кампанией стали выборы президента РФ в марте 2018 года. Тогда на избирательных участках по всей стране 144 тыс. независимых наблюдателей от федеральной и региональных общественных палат следили за порядком и проверяли сообщения о нарушениях.

Сейчас интерфейс сайта приспособлен под нужды общероссийского голосования. "Все подробные сведения о том, как подать заявление, как стать наблюдателем, есть на нашем сайте. Мы разместим там все новости, инструкции и рекомендации, все, что нужно, чтобы стать общественным наблюдателем ", - сказала Лидия Михеева.

По ее словам, Общественная палата уже подготовила ряд документов для организации процесса наблюдения за голосованием, в том числе - кодекс этики наблюдателя.