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23.03.2020 19:37
Рубрика: Общество

Немецкие врачи выделили основные и второстепенные симптомы COVID-2019

Текст: Руслан Мельников

Немецкие ученые дали достаточно развернутое описание коронавируса. В частности, они указали средний возраст заразившихся, а также симптоматику заболевания.

Информация об этом размещена на сайте Института Роберта Коха. В исследовании говорится, что заболевание варьируется от бессимптомного течения до тяжелой формы пневмонии и летального исхода.

Фото: EPA-EFE/CESARE ABBATE
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"Не может быть сделано никаких общих утверждений о "типичном" течении болезни", - отмечают специалисты.

По данным, полученным в китайской провинции Хубэй, наиболее распространенными симптомами коронавируса являются лихорадка и кашель. При этом примерно в 80 процентах случаев заболевание проходило в легкой или умеренной форме. А за пределами Китая, нетяжелая форма заболевания проходит более чем в 80 процентах случаев.

Средний возраст китайских больных составляет 51 год, при этом около 78 процентов случаев инфицирования приходится на возрастную группу от 30 до 69 лет. Риск заражения в Китае оказался примерно одинаковым для мужчин и женщин.

Между тем в Германии доля мужчин среди заболевших составляет 56 процентов, а средний возраст пациентов - 47 лет. Более полная возрастная картина заболевших выглядит следующим образом: пациентов в возрасте менее пяти лет оказалось всего 0,8 процента, от пяти до 14 лет - 2,4 процента, от 15 до 59 лет - 80 процентов, а доля пациентов более старшего возраста составляет 16,3 процента.

Фото: EPA-EFE/FERNANDO VILLAR
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При этом заболевшие чаще всего упоминают следующие симптомы: кашель, лихорадка, насморк, боль в горле и одышка. Впрочем, реже называются и другие симптомы, к которым относятся головная боль и боли в теле, потеря аппетита, потеря веса, тошнота, боль в животе, рвота, диарея, конъюнктивит, сыпь, отек лимфатических узлов, апатия и сонливость.

С повышенным риском тяжелой формы коронавируса могут столкнуться пожилые люди, курильщики, а также пациенты, страдающие заболеваниями сердечно-сосудистой системы, легких, печени, больные раком и сахарным диабетом.

Кроме того немецкие специалисты указали, что инкубационный период коронавируса может составлять от одного до 14 дней.

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