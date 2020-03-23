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23.03.2020 17:16
Рубрика: Культура

Пять телеканалов об искусстве, которые можно посмотреть бесплатно

Текст: Сусанна Альперина

В онлайн-видеосервисе Wink и интерактивном ТВ "Ростелекома" теперь можно бесплатно смотреть пять телеканалов о культуре и искусстве, где транслируются классическая музыка, концерты, театральные постановки, а также проводятся экскурсии по лучшим музеям мира и России. Телеканалы доступны в разделе "Моя коллекция" для всех действующих подписчиков, а для новых клиентов - сразу после регистрации. Вот пять каналов, которые помогут поднять дух и скрасить свободное время, если вы находитесь в самоизоляции и не только.

Фото: Istock
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1 Mezzo (кнопка 516) - телеканал номер один в Европе, посвященный классической музыке, опере, балету, джазу и этнической музыке. Самые ожидаемые оперные или балетные премьеры идут в прямом эфире. На канале представлены постановки опер и балетов в Большом и Мариинском театре, концерты российских дирижеров, музыкантов и певцов. На Mezzo можно посмотреть и послушать лучшие выступления прошлых лет.

2 Mezzo live HD (кнопка 909) - на этом телеканале представлены программы, которые создаются исключительно в формате высокой четкости (Full HD). Канал начал вещание в 2010 году и показывает лучшие концерты классической музыки, оперы, балетные постановки и джазовые выступления со всего мира. Ежегодно транслирует более 20 концертов в прямом эфире.

3 Театр (кнопка 417) - российский телеканал, который полностью посвящен театральному искусству России и мира. Круглосуточно он показывает постановки театров из разных городов России, интервью с известными режиссерами и актерами, документальные фильмы, воспоминания о театральных легендах, а также поэтические вечера, встречи с интересными людьми и мастер-классы, беседы коллег и острые дискуссии.

Фото: iStock
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4 Museum (кнопка 947) - первый телеканал, полностью посвященный изобразительному искусству: живописи, фотографии, архитектуре, дизайну и поп-арту. Начал вещание в 2017 году. В эфире - экскурсии по самым известным музеям мира, документальные передачи о великих мастерах искусства, викторины и познавательные конкурсы, уроки рисования. Программы снимаются в формате 4К, благодаря которому зрители видят произведения искусства максимально реалистично и получают необычный опыт созерцания прекрасного. Канал - частый гость в российских музеях, в частности, в Государственном Эрмитаже.

5 iConcerts (кнопка 948) - 100% живой музыки. Первый и единственный телеканал, посвященный показам исключительно живых музыкальных выступлений лучших артистов мира. Самый большой видео архив с концертами всех популярных жанров. В эфире канала относительно камерный концерт Фрэнка Синатры может сменить стадионное шоу Rolling Stones или выступление Эми Уайнхаус. Смотрите записи лучших мировых музыкальных фестивалей, концерты Стинга, Шакиры, Питера Габриела, U2, Тины Тернер, Kiss и многих-многих других.

Культура Кино и ТВ ТВ и сериалы Кино и ТВ с Сусанной Альпериной

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