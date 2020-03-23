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В условиях пандемии коронавируса спортивные соревнования отменяются. Чтобы развлечь зрителей и привлечь новую аудиторию, организаторы вынуждены устраивать виртуальные соревнования.

Впервые за много лет сезон "Формулы-1" в этом году стартует не в марте: несмотря на то что все команды приехали на первую гонку сезона в Австралию, организаторы Гран-при были вынуждены отменить заезды - у сотрудника McLaren обнаружили коронавирус. После международная федерация автоспорта (FIA) приняла решение отменить или перенести все гонки чемпионата до Гран-при Канады, который пройдет с 12 по 14 июня в Монреале.

Заполнить уик-энды без реальных гонок руководство чемпионата решило оригинальным способом: командам - участникам "Формулы-1" предложили провести виртуальные гонки в официальном симуляторе - игре F1 2019. В игре должны были принять участие "боевые" пилоты, но поскольку не все они имеют виртуальный опыт вождения болида, многие решили отказаться от участия. Тем не менее некоторые гонщики все же выехали на трассу.

Фото: AP Photo/Jae C. Hong
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Первый виртуальный Гран-при прошел успешно - только на YouTube за гонкой следили около 200 тысяч человек. Но чтобы аудитория стала больше, в соревнованиях должны принимать участие все реальные пилоты команд, а не только некоторые, а также нужно что-то сделать с трансляцией - стандартное переключение камер в игре не идет ни в какое сравнение с телетрансляцией.

По мнению Ярослава Мешалкина, директора по стратегическим коммуникациям ESforce Holding, симуляторы не скоро смогут заменить реальные виды спорта: это станет возможным при условии, что виртуальная модель не будет уступать физической, а симулятор будет требовать тех же нагрузок, что и "спорт-прародитель". Но когда люди не могут смотреть настоящие соревнования, виртуальная замена становится актуальной. "Гонки, файтинги, футбол, хоккей и другие симуляторы реальных видов спорта просты для понимания, поэтому легче "заходят" массовой аудитории, чем киберспортивные игры типа Dota 2 или Counter-Strike. Плюс такие соревнования легко сделать более эмоционально насыщенными за счет привлечения в качестве участников реальных спортсменов и звезд шоу-бизнеса", - заключил он.

С Мешалкиным не согласен игровой журналист Денис Русаков: "Сейчас появилось множество аксессуаров, дополняющих реалистичность ощущений. Не только руль и педали, но и кресла с двигателями, которые "трясут" игрока как в настоящем автомобиле. Не стоит забывать и про VR-шлемы".

Виртуальные соревнования проводятся и в других видах спорта. В американской гоночной серии NASCAR тоже состоялся заезд с участием реальных пилотов и звезд шоу-бизнеса. Победитель получил 10 тысяч долларов. В Испании решили провести благотворительный турнир по FIFA 20 с участием действующих футболистов команд La Liga - вырученные деньги (около 141 тысячи евро) потратят на борьбу с вирусом.

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