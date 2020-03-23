Почему эксперты назвали коронавирус "черным лебедем"

"Черные лебеди": в поисках закономерностей непредвиденных событий" - так называется дискуссия, состоявшаяся в ходе конференции Ideas Lab в Брюсселе и организованная Фондом содействия развитию культуры и образования Antropov Foundation. Она прошла буквально за несколько дней до того, как все границы были закрыты, и Европа погрузилась в тишину всеобщего карантина. Событие привлекло видных ученых, лидеров мнений, политиков и экономистов.

На снимке участники конференции Ideas Lab в Брюсселе: Алексей Савостьянов, директор Antropov Foundation (слева), Даниэль Гросс, директор Centre for European Policy Studies (в центре) и Крис Гибсон-Смит, председатель Лондонской фондовой биржи (справа). Фото: Из архива Antropov Foundation

Термин "черный лебедь" вошел в лексикон специалистов по управлению рисками в 2007 году, когда была издана одноименная книга Нассима Талеба. Как пишет этот автор, событие называют "черным лебедем", если оно возникло внезапно, возымело большой эффект и стало неожиданностью для экспертов. В качестве примеров Талеб приводит аварию на ЧАЭС, распад Советского союза и финансовый кризис.

Сегодня "черным лебедем" стал коронавирус. Пандемия продемонстрировала хрупкость глобализации и полное отсутствие международного управления глобальными кризисами. Национальные границы, о которых уже стали забывать, вернулись в одночасье.

Конференцию Ideas Lab ежегодно организует Центр европейских политических исследований (Centre for European Policy Studies, "CEPS") для экспертного обсуждения европейской политики, технологий и финансов. Сессия, подготовленная Antropov Foundation на Ideas Lab до всех этих драматических событий, была задумана как обсуждение глубинных причин и закономерностей, которые лежат в основе непредвиденных событий.

Директор CEPS Даниэль Грос отметил: столкнувшись с "черным лебедем", люди обычно прилагают значительные усилия, чтобы понять, как они могли бы все предсказать. Но гораздо важнее сосредоточиться на умении быстро делать выводы и оперативно налаживать систему антикризисного управления.

Исследователь из берлинской школы управления Hertie School of Governance Кристоф Абелс в своем докладе сосредоточился на дезинформации и фейковых новостях как триггерах "черных лебедей". Дезинформацию вряд ли можно предсказать, поскольку она исходит из миллиардов источников, поэтому мы должны научиться мгновенно различать правду и фейк.

Сейчас, когда люди обсуждают "правду и вымысел" о вирусе или падении рынков, это особенно актуально. В конечном счете, способность проанализировать происхождение "информационного сигнала" является наиболее сложной задачей и приоритетной для современных политиков и служб безопасности.

"Черные лебеди" ломают сложившуюся систему отношений, образ жизни и, казалось бы, вносят в жизнь только плохое. Однако острые кризисы заставляют нас обратить внимание на дисбаланс нашей жизни, увидеть недостатки системы управления и могут помочь избежать фатальных катастроф в будущем.

Тот же коронавирус заставляет больше ценить саму жизнь, вновь возвращает нас к традиционным базовым ценностям, таким как здоровье, семья, взаимопомощь и самодисциплина. Очевидно, что многое, в том числе культ потребления, будет переосмыслено.