Слишком много заданий? Сложные отношения с учителями? А может, просто нелюбимые предметы? О том, почему школьникам бывает трудно достичь успеха в учебе, на семинаре ВШЭ рассказал доктор психологических наук профессор Московского государственного психолого-педагогического университета (МГППУ) Евгений Исаев. По его словам,в начальной школе дети часто пропускают буквы в письменных работах. Иногда затруднения у малышей вызывают пересказ текста, самостоятельная работа, довольно часто "западает" таблица умножения.

В пятых-девятых классах на учебу плохо влияют уже совсем другие факторы: детям бывает трудно выстроить отношения с новыми учителями, которые предъявляют разные требования. Кроме того, подростки часто не готовы к новой форме обучения, к переходу из началки (где у них был один учитель) к средним классам.

- Причины трудностей старшеклассников? Прежде всего это вхождение в новый учебный коллектив, смена критериев оценки достижений - подготовка к ЕГЭ, трудности с профессиональным самоопределением, взаимоотношения со сверстниками и взрослыми, а также нехватка времени на досуг, - рассказал Евгений Исаев.

Он также подчеркнул, что исследований в этом направлении явно недостаточно: более-менее изучены проблемы обучения в началке. А вот средняя и старшая школы серьезно "западают".

- Исследование типологий трудностей будет показывать, где мы недорабатываем в составлении образовательных программ, - заключил эксперт.