В пятых-девятых классах на учебу плохо влияют уже совсем другие факторы: детям бывает трудно выстроить отношения с новыми учителями, которые предъявляют разные требования. Кроме того, подростки часто не готовы к новой форме обучения, к переходу из началки (где у них был один учитель) к средним классам.
- Причины трудностей старшеклассников? Прежде всего это вхождение в новый учебный коллектив, смена критериев оценки достижений - подготовка к ЕГЭ, трудности с профессиональным самоопределением, взаимоотношения со сверстниками и взрослыми, а также нехватка времени на досуг, - рассказал Евгений Исаев.
Он также подчеркнул, что исследований в этом направлении явно недостаточно: более-менее изучены проблемы обучения в началке. А вот средняя и старшая школы серьезно "западают".
- Исследование типологий трудностей будет показывать, где мы недорабатываем в составлении образовательных программ, - заключил эксперт.