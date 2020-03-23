Сейчас все, кто может работать вне офиса - преподаватели, ученые, работники банков и прочий офисный народ, - из-за распространения нового коронавируса отправляются на удаленную работу. В Фонде развития интернет-инициатив (ФРИИ) предложили позволить работать удаленно и врачам: ставить диагнозы и назначать лечение дистанционно.

Правда, для этого нужно принять соответствующие поправки в закон о телемедицине. Сейчас в законодательстве закреплена норма о том, что оказание медицинской помощи в виде дистанционных консультаций разрешается только для повторных обращений пациентов с хроническими заболеваниями. При этом первичный диагноз доктор должен ставить по результатам только очного приема, осмотра больного и его обследования.

Казалось бы, предложение расширить "удаленку" для медиков имеет плюсы: в нынешней ситуации врачи не будут близко контактировать с пациентами, это уменьшит риск их заражения и сбережет ресурсы системы здравоохранения. А снижение потока пациентов в поликлиники тоже благоприятно повлияет на эпидемиологическую ситуацию, - отмечают авторы инициативы. Но практикующие врачи с таким подходом не согласны.

"Это абсолютно нерабочая идея, - сказал "РГ" известный российский инфекционист, советник директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Виктор Малеев. - Диагноз ставится часто не по одному признаку, а по нескольким. С пациентом не достаточно только говорить, нужно собрать анамнез, нужно осмотреть больного. Это закон. Пациенты не всегда придают значение каким-то проявлениям болезни, но их увидит доктор при очном осмотре. А если говорить о нынешней ситуации, я считаю, что в законе о телемедицине стоит особо прописать исключение проведения дистанционного приема и диагностики пациентов, у которых есть риск заражения особо опасной инфекцией, к которым относится и коронавирус".

Врачей важно поддерживать и помогать в нынешних сложных условиях, но "дистанцировать" их от больных нельзя, считает Виктор Малеев.

В то же время в Минздраве России сообщили, что в помощь медикам в регионах на время борьбы с COVID-19 организуют круглосуточные телеконсультации ведущих наших инфекционистов. Вот такая удаленная работа вполне оправданна и очень нужна.