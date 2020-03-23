Сотрудники "Почты России" будут доставлять посылки бесконтактным способом - довозить до двери клиента. Все курьеры на этой неделе пройдут необходимый инструктаж. Стоимость доставки снижена со 199 до 100 рублей.

Учитывая ситуацию с коронавирусом, почтовики рекомендуют клиентам стараться реже посещать отделения. Жители городов с населением более 500 тыс. человек с 24 марта смогут оформить на сайте или в мобильном приложении "Почты России" доставку на дом небольших пакетов и всех видов посылок весом до 2,5 кг. С 8 апреля вес посылок, которые можно получать дома, увеличится до 31 кг.

Ранее бесконтактные способы доставки ввели у себя сервисы "Яндекс.Еда", "Яндекс.Лавка", Delivery club, "Юла". Курьеры оставляют заказы на пороге, отходят на расстояние не менее трех метров и уже оттуда звонят клиентам. Такой способ доставки использовался в Китае во время острой вспышки коронавируса, когда люди боялись покидать свои дома и ходить по магазинам.

Впрочем, некоторые, например, получение отправления с наложенным платежом, по-прежнему можно получить только в почтовых отделениях.

Они, как отмечают почтовики, продолжат работать в штатном режиме. Чтобы сделать посещение отделений максимально безопасным для клиентов, там проводят регулярные замеры температуры сотрудников, применяются дезинфицирующие средства для уборки. Создана специальная онлайн-форма оперативного сбора информации, через которую начальники отделений ежедневно информируют оперативный штаб о состоянии здоровья сотрудников, наличии средств защиты, периодичности уборки. На ближайшие месяц почта закупает 7,6 млн медицинских масок. В первую очередь их получат сотрудники отделений и почтальоны в 60 городах, где есть подтвержденные случаи заболевания. Выдача начнется с 25 марта.

Сотрудники сортировочных центров и других логистических объектов также входят в зону риска. В самых больших центрах круглосуточно находятся медики. В качестве одной из защитных мер планируется изолировать работу разных участков и цехов. Их сотрудники будут в разное время приезжать на работу, посещать столовую, оставлять одежду в разных помещениях. Таким образом, если на одном из участков кто-то заболеет, то на карантин будет отправлен только этот участок. Часть персонала выведут в состав мобильных бригад - работники будут находиться дома и приступать к работе, если какой-нибудь участок окажется на карантине. В крупных городах, прежде всего в Москве и Санкт-Петербурге, сотрудники почты будут рассредоточены. Около половины работников некоторых офисов уже работают в удаленном режиме, а рабочие места оставшихся находятся на удалении друг от дру