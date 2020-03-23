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23.03.2020 09:40
Рубрика: Экономика

Почта запускает "бесконтактную" доставку посылок "до двери"

Текст: Юлия Кривошапко

"Почта России" на фоне новостей о коронавирусе запускает "бесконтактную" доставку посылок.

Все курьеры на этой неделе пройдут необходимый для этого инструктаж, сообщают в пресс-службе компании.

Фото: Александр Кряжев/РИА Новости
"Почта России" призвала клиентов использовать дистанционные каналы обслуживания

Клиентам предложено чаще прибегать к услугам доставки курьерами и почтальонами для обычных посылок: с 24 марта в мобильном приложении "Почты России" или на сайте компании жители городов-миллионников и 500-тысячников смогут оформить доставку на дом мелких пакетов и всех видов посылок весом до 2,5 кг, кроме отправлений с наложенным платежом. А с 8 апреля можно будет заказать из отделений все посылки до 31 килограмма.

Практически во всех почтовых отделениях уже измеряется температура сотрудников, применяются дезинфицирующие средства для уборки. Почтовики используют свои транспортные каналы для распределения по всей региональной сети также средств для дезинфекции рук.

Во всех отделениях, согласно рекомендациям Роспотребнадзора, чаще проводится влажная уборка и дезинфекция помещений, соблюдается режим регулярного проветривания.

Создана специальная онлайн-форма оперативного сбора информации, через которую начальники отделений ежедневно информируют оперативный штаб о состоянии здоровья сотрудников, наличии необходимых средств защиты в почтовом офисе, периодичности уборки.

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