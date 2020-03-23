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23.03.2020 21:56
Рубрика: Экономика

Подтверждена своевременная доставка товаров первой необходимости

Текст: Сергей Тихонов

Данные госсистемы "Платон" подтверждают, что компании перевозчики обеспечивают своевременную доставку продуктов и товаров первой необходимости для крупнейших торговых продуктовых сетей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на слова генерального директора "РТ-Инвест Транспортные Системы" (оператора "Платона") Антона Замкова.

По данным системы, более 30 тысяч грузовиков уже в течении 3 недель, даже в выходные дни, обеспечивают высокую и постоянную интенсивность движения.

Фото: Сергей Пятаков / РИА Новости
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Информация о движении, собираемая системой "Платон", передается в Минтранс, а тот отправляет собранные данные в правкомиссию по повышению устойчивости развития российской экономики, оперативный штаб по мониторингу и контролю за распространением коронавируса, а также Минэкономразвития.

Антон Замков подчеркнул, что сейчас пиковые значения пробега грузовиков сравнимы с предновогодним периодом, а в остальном соответствует традиционному росту грузоперевозок весной - с марта по май. Также он отметил, сохраняется средний пробег иностранных грузоперевозчиков.

Ранее председатель Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) Сергей Беляков, сообщал, что российские торговые сети готовы обеспечить запасы продуктов и сохранить каналы их доставки при любом развитии ситуации с эпидемией коронавируса.

Экономика Транспорт

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