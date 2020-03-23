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23.03.2020 20:14
Рубрика: В мире

Посольство выясняет ситуацию вокруг задержанной в Черногории россиянки

Текст: Александр Борисов (Подгорица)

Российская дипломатическая миссия в Подгорице взяла на контроль ситуацию, связанную с задержанием гражданки РФ за пост в соцсети Facebook.

"Факт задержания в Порто Монтенегро (Тиват) подтвердили. Сегодня в 10:45 уроженка Москвы А.Г. 1985 года рождения была отправлена на карантин, принимается решение о дальнейшей мере пресечения. Посольство России в Черногории взяло на контроль ситуацию, занимаемся решением вопроса", - цитирует слова представителя российского посольства ТАСС.

Фото: Илья Питалев / РИА Новости
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Напомним, что ранее в черногорских СМИ появилась информация о том, что местная полиция арестовала 35-летнюю гражданку России по обвинению в распространении недостоверной информации в отношении ситуации с коронавирусной инфекцией и паники в стране.

Так, портал Vijesti написал, что россиянка в социальных сетях поместила информацию о том, что в Черногории около тысячи человек заражены COVID-19, шестеро уже умерло, а государство ждет "итальянский сценарий". "Кроме того, в своем сообщении она указала, что персонал отеля "Авала" заражен коронавирусом и госпитализирован. Полиция обнаружила и задержала А.Г. по подозрению в совершении уголовного преступления - распространение паники и беспорядков. Она будет доставлена к прокурору в Которе", - цитирует заявление полиции Vijesti.

Напомним, что, по официальной информации, в Черногории 22 человека заражены коронавирусом. Зафиксирован один смертный случай.

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