Правительство объявило новые меры по борьбе с коронавирусом

Новости

ОНФ предлагает ввести меры поддержки НКО из-за коронавируса 14:06
Проверка боевой готовности ВС Беларуси перешла к активной фазе 14:05
Видео: байкер на скорости пролетел под грузовиком и выжил 14:00
Песков рассказал про график Путина на фоне ситуации с коронавирусом 13:55
Комитет Совфеда поддержал запрет для послов на иностранное гражданство 13:48
Песков: Решений о переносе всенародного голосования по поправкам в Конституцию нет 13:46
Замначальника МВД Курганской области заподозрили в хищении 27 млн руб 13:44
Грузия останавливает работу междугороднего общественного транспорта 13:43
Компания Renault отказалась продаваться государству 13:40
Ижевским УК рекомендовали провести дезинфекцию в домах 13:36
В Кремле опровергли предположения о возможном закрытии Москвы 13:35
В Татарстане мать избивала дочь за плохой почерк 13:35
Итальянский райтер не завершит граффити на мэрии Краснодара 13:31
В Башкирии сотрудница банка похитила почти 22 миллиона 13:28
Совместное патрулирование военных России и Турции прошло в Идлибе 13:23
В Таиланде из-за коронавируса и засухи взлетели цены на рис 13:19
В Италии назвали еще одну причину высокой смертности от коронавируса 13:15
В Мурманской области при погружении в море пропал дайвер 13:10
Суд не изменил приговор кировчанке, заморившей дочь голодом 13:10
Под Калининградом "Искандеры" Балтфлота ударят по условному противнику 13:00
В КБР рассказали о состоянии больных коронавирусом в республике 13:00
Беспилотная маршрутка: КамАЗ будущего 13:00
В Томске роботы собрали пазл картины Ван Гога "Звездная ночь" 12:55
В Минздраве готовы увеличить вдвое места в больницах для людей с COVID-19 12:53
Вильфанд: Повторения супертеплой зимы придется ждать не менее 20 лет 12:52
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Внеплановые каникулы: чем занять детей на время карантина
Внеплановые каникулы: чем занять детей на время карантина
Что не пропустить по ТВ и в Сети с 23 по 29 марта
Что не пропустить по ТВ и в Сети с 23 по 29 марта
Как меняется российская судебная система
Как меняется российская судебная система
23.03.2020 13:06
Рубрика: Власть

Правительство объявило новые меры по борьбе с коронавирусом

Текст: Татьяна Замахина
Премьер-министр Михаил Мишустин объявил о новых мерах, которые призваны помешать распространению коронавируса и справиться с рядом проблем, в том числе на рынке труда. Ряд заявлений на эту тему он сделал на встрече с вице-премьерами. Кроме того, на сайте правительства был опубликован перечень поручений, подписанных главой кабмина.
Фото: Сергей Пятаков/ РИА Новости Фото: Сергей Пятаков/ РИА Новости
Фото: Сергей Пятаков/ РИА Новости

В России на данный момент зафиксировано 438 заболевших, 17 человек выздоровели.

Фото: Александр Корольков/РГ
Правительство усилит ответственность за нарушение карантина

О лекарствах

К 25 марта правительство должно определиться, целесообразно ли ограничивать экспорт лекарств, продуктов и товаров первой необходимости. В случае положительного ответа профильным министерствам нужно будет представить предложения об ограничении экспорта по группам товаров.

О рынке труда

Граждане смогут дистанционно подавать заявления на выплату пособий по безработице, а также получать социальную поддержку без посещения гражданами соответствующих органов. Такую возможность поручил проработать Михаил Мишустин в тот же срок.

К 25 марта также должны быть подготовлены предложения по недопущению необоснованных увольнений, прямо или косвенно связанных с коронавирусом.

В случае установления фактов невыплаты или несвоевременной выплаты заработной платы или увольнения работников поручено внепланово проверить компанию-нарушителя.

К 30 марта Минтруд и ФНС должны будут наладить усиленный контроль за обращениями граждан по конфликтным ситуациям на рынке труда.

Памфилова: Решение по дате общероссийского голосования может быть принято до конца марта

Режим для пожилых

Россиянам старшего поколения рекомендовано беречь себя в условиях распространения коронавируса и без лишней надобности не выходить на улицу. Премьер-министр на совещании подчеркнул, что в группе особого риска находятся люди старшего поколения. Им не следует посещать людные места и на время отказаться от прогулок и встреч.

Ранее власти Москвы и Подмосковья обязали граждан в возрасте старше 65 лет соблюдать режим самоизоляции в период с 26 марта по 14 апреля в связи с пандемией коронавируса. Михаил Мишустин призвал глав и других регионов последовать этому примеру и принять аналогичные меры. За помощью в приобретении лекарств и продуктов "хорошо бы обратиться к близким, соседям, знакомым, также в социальные службы и к волонтерам", сказал премьер.

Еще о профилактике

Будет создана система отслеживания граждан, контактировавших с больными коронавирусом. Она будет работать на основе данных сотовых операторов о геолокации мобильного телефона конкретного человека.

Фото: Станислав Красильников/ТАСС
Правительство приостановило Всероссийскую диспансеризацию

О готовности медучреждений

Росздравнадзору совместно с регионами поручено с 24 марта предоставлять правительству актуальную информацию о готовности медицинских учреждений на местах к оказанию помощи зараженным коронавирусной инфекцией.

К 27 марта премьер ждет информации о том, сколько по всей стране развернуто инфекционных боксов, сколько специалистов смогут принять больных и оказать им помощь и на каком оборудовании.

Для поддержки экономики

Минфин до 25 марта должен внести законопроект об отсрочке или реструктуризации регионального долга по бюджетным кредитам, ранее выданным регионам из федерального бюджета.

Правительство будет стимулировать российских производителей средств для борьбы с коронавирусом и его профилактики. Кабмин направил более 23 млрд рублей, которые в первую очередь пойдут на госзакупки тепловизоров, бесконтактных термометров, установок для обеззараживания воздуха и другого оборудования.

7,5 млрд рублей из резервного фонда правительства РФ выделяются на закупку аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ) и экстракорпоральной мембранной оксигенации. На эти деньги планируется приобрести не менее 5,7 тыс. таких аппаратов.

Власть Работа власти Внутренняя политика Экономика Работа Охрана труда Правительство Председатель Правительства Правительство Минтруд Правительство Минфин ФНС Правительство Росздравнадзор Правительство Минфин Распространение коронавируса COVID-19

Главное сегодня

Распространение коронавируса COVID-19
Распространение коронавируса COVID-19
Песков: Решений о переносе всенародного голосования по поправкам в Конституцию нет
Кабмин выделил 22 млрд рублей на средства защиты от коронавируса
Штрафы за разговоры по телефону за рулем будут выносить с помощью камер
Собянин обратился к пожилым москвичам с просьбой соблюдать домашний режим
Цены на нефть Brent и WTI на открытии торгов упали на 8-10 процентов
Минтруд разъяснил оплату больничных при карантине из-за коронавируса
Спецпроект ТАСС "20 вопросов Владимиру Путину": все интервью президента