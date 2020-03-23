Правительство объявило новые меры по борьбе с коронавирусом

В России на данный момент зафиксировано 438 заболевших, 17 человек выздоровели.

О лекарствах

К 25 марта правительство должно определиться, целесообразно ли ограничивать экспорт лекарств, продуктов и товаров первой необходимости. В случае положительного ответа профильным министерствам нужно будет представить предложения об ограничении экспорта по группам товаров.

О рынке труда

Граждане смогут дистанционно подавать заявления на выплату пособий по безработице, а также получать социальную поддержку без посещения гражданами соответствующих органов. Такую возможность поручил проработать Михаил Мишустин в тот же срок.

К 25 марта также должны быть подготовлены предложения по недопущению необоснованных увольнений, прямо или косвенно связанных с коронавирусом.

В случае установления фактов невыплаты или несвоевременной выплаты заработной платы или увольнения работников поручено внепланово проверить компанию-нарушителя.

К 30 марта Минтруд и ФНС должны будут наладить усиленный контроль за обращениями граждан по конфликтным ситуациям на рынке труда.

Режим для пожилых

Россиянам старшего поколения рекомендовано беречь себя в условиях распространения коронавируса и без лишней надобности не выходить на улицу. Премьер-министр на совещании подчеркнул, что в группе особого риска находятся люди старшего поколения. Им не следует посещать людные места и на время отказаться от прогулок и встреч.

Ранее власти Москвы и Подмосковья обязали граждан в возрасте старше 65 лет соблюдать режим самоизоляции в период с 26 марта по 14 апреля в связи с пандемией коронавируса. Михаил Мишустин призвал глав и других регионов последовать этому примеру и принять аналогичные меры. За помощью в приобретении лекарств и продуктов "хорошо бы обратиться к близким, соседям, знакомым, также в социальные службы и к волонтерам", сказал премьер.

Еще о профилактике

Будет создана система отслеживания граждан, контактировавших с больными коронавирусом. Она будет работать на основе данных сотовых операторов о геолокации мобильного телефона конкретного человека.

О готовности медучреждений

Росздравнадзору совместно с регионами поручено с 24 марта предоставлять правительству актуальную информацию о готовности медицинских учреждений на местах к оказанию помощи зараженным коронавирусной инфекцией.

К 27 марта премьер ждет информации о том, сколько по всей стране развернуто инфекционных боксов, сколько специалистов смогут принять больных и оказать им помощь и на каком оборудовании.

Для поддержки экономики

Минфин до 25 марта должен внести законопроект об отсрочке или реструктуризации регионального долга по бюджетным кредитам, ранее выданным регионам из федерального бюджета.

Правительство будет стимулировать российских производителей средств для борьбы с коронавирусом и его профилактики. Кабмин направил более 23 млрд рублей, которые в первую очередь пойдут на госзакупки тепловизоров, бесконтактных термометров, установок для обеззараживания воздуха и другого оборудования.

7,5 млрд рублей из резервного фонда правительства РФ выделяются на закупку аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ) и экстракорпоральной мембранной оксигенации. На эти деньги планируется приобрести не менее 5,7 тыс. таких аппаратов.