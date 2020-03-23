Правительство усилит ответственность за нарушение карантина

Правительство готовит предложения по усилению административной ответственности за нарушение правил карантина. "Мы это сделаем обязательно", - пообещал премьер-министр Михаил Мишустин главе Роспотребнадзора Анне Поповой.

На заседании президиума координационного совета по борьбе с коронавирусом она сообщила, что после принятия постановления об обязательном карантине для всех въезжающих в Россию прибыло более 70 тысяч человек. Под карантин помещено чуть меньше - примерно на восемь процентов. Под медицинским наблюдением находятся еще более семи тысяч человек, которые контактировали с зараженными лицами.

Всего проведено более 163 тысяч исследований на коронавирус. Для расширения этой работы, сообщила Попова, в 22 регионах определена 161 медицинская организация, куда направлены 107 тысяч тестов.

Изменен алгоритм подтверждения анализа на коронавирус. Ранее это должен был делать новосибирский центр "Вектор". Сейчас, рассказала глава Роспотребнадзора, в Москве на базе противочумного центра создан новый современный референс-центр по коронавирусу. В ближайшее время перечень научно-исследовательских организаций, где будут подтверждать диагноз, расширят до 15.