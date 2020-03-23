Премьер Японии: Нынешняя ситуация не позволяет проводить Олимпиаду

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ, выступая 23 марта в парламенте страны, заявил, что ситуация, сложившаяся в настоящее время из-за пандемии коронавируса, не позволяет проводить Летнюю Олимпиаду. Об этом сообщает японская газета Mainichi.

"Полагаю, сейчас в мире не та обстановка, чтобы проводить Олимпиаду", - отметил Абэ.

Также обратил внимание, что у многих спортсменов в мире отсутствуют сейчас нормальные возможности для тренировок по причине пандемии. "Нам важно, чтобы все команды были в хорошей форме", - подчеркнул премьер.

Ранее проведение Летней Олимпиады в Токио планировалось с 24 июля по 9 августа.

В свою очередь председатель оргкомитета "Токио-2020" Есиро Мори выразил уверенность, что Игры не будут отменены. "В воскресенье я провел телефонный разговор с президентом Международного олимпийского комитета (МОК) Томасом Бахом. Он обратился ко мне за советом по поводу проведения Игр перед экстренной встречей МОК. Отмена Игр не обсуждается, это невозможно", - цитирует ТАСС его слова.

Окончательное решение о том, переносить главное спортивное мероприятие в мире или нет, должно быть принято МОК в течение четырех недель.

Между тем, Австралия и Канада уже заявили, что не намерены посылать свои команды на Олимпиаду.