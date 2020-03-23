Президент Южной Кореи будет жертвовать 30% зарплаты на борьбу с COVID-19

Президент Республики Корея, а также члены правительства страны в ближайшие четыре месяца будут перечислять 30 процентов своей зарплаты в госказну в фонд средств, которые используются на борьбу с коронавирусом и на помощь тем, кто серьезно пострадал от вспышки COVID-19.

Об этом заявили в секретариате премьер-министра Южной Кореи, отметив, что соответствующее решение было принято в ходе совещания членов правительства, которое прошло в здании государственного комплекса в Сеуле. В заявлении говорится, что в этом движении участвуют президент РК Мун Чжэ Ин, премьер-министр Чон Се Гюн, министры и заместители министров, а также все чиновники и руководители отдельных ведомств, которые по рангу приравнены к министрам и замминистрам. Таким образом почти треть зарплаты руководство Южной Кореи будет отдавать на борьбу с COVID-19 как минимум до июня включительно.

Возможно, что данная акция распространится и далее среди госчиновников и политиков Кореи. О своем решении присоединиться к данному шагу уже заявил губернатор провинции Южная Кенсана Ким Гён Су. Впрочем, Ким тут же выразил надежду, чтобы подобный шаг не стал своего рода "добровольно-принудительной акцией" для госслужащих невысокого ранга, которые почувствуют себя обязанными последовать примеру начальства. "Я бы не хотел, чтобы кто-то из подчиненных чувствовал себя обязанным. Чиновникам среднего и нижнего звена и так непросто из-за коронавируса", - написал на своей странице в соцсети Facebook Ким Гён Су.

Некоторые депутаты южнокорейского парламента также заявили о своем присоединении к кампании финансовой помощи пострадавшим от COVID-19, жертвуя до половины жалования на эти нужды.