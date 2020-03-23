Проект "Россия - Моя история" открывает эксклюзивный инстаграм-архив

Это решение стало ответом на огромное количество обращений от учителей, студентов и школьников с просьбой дать им доступ к материалам, чтобы подготовиться к экзаменам. Теперь подписчики паблика могут увидеть фильмы о роли пути "из варяг в греки", о выборе веры князем Владимиром, о роли православия в формировании русского государства, о великих сражениях эпохи Рюриковичей и силе русского духа, о развитии в России образования, науки и техники, о великих русских изобретателях и ученых, о крупнейшем глобальном противостоянии начала ХХ века, о героизме и силе народа, сумевшего после революций, войн и потрясений совершить беспримерный подвиг - восстановить и укрепить страну и о других событиях в российской̆ истории за последние 1000 лет.

Много материалов посвящено празднованию 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.

На анимационной инфографике можно будет проследить оборот древних валют, увидеть реконструкцию ключевых сражений в игровом формате, отыскать трехмерные модели исторического вооружения, древних городов, удивиться редкой видеохронике и многому другому.

Расписание премьер на ближайшее время:

23 марта - Инстаграм-премьера фильма "Николай II" с выставки "Романовы";

25 марта - Инстаграм-премьера фильма "Путь из варяг в греки" с выставки "Рюриковичи";

27 марта - Инстаграм-премьера фильма "Горбачев" с выставки "20 век";

30 марта - Инстаграм-премьера фильма "Чудо в русской истории" с выставки "Рюриковичи";

1 апреля - Инстаграм-премьера фильма "Ельцин" с выставки "20 век";

3 апреля - Инстаграм-премьера фильма "Выбор веры" с выставки "Рюриковичи";

6 апреля - Инстаграм-премьера фильма "Сталин" с выставки "20 век".

Время премьеры - в 18-00.