Проверки российских вузов приостановлены до 30 апреля

Рособрнадзор останавливает проверки всех российских вузов до 30 апреля, сообщили в пресс-службе ведомства.

- Проверки организаций, осуществляющих образовательную деятельность, в соответствии с поручением правительства РФ, приостанавливаются до 30 апреля включительно, - говорится в сообщении.

Исключение - внеплановые проверки по фактам причинения вреда жизни и здоровью, а также в связи с выдачей лицензии.

Напомним, 17 марта приказ о паузе в плановых и внеплановых проверках в подведомственных вузах подписал министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков.