Путин поручил обеспечить россиян всем необходимым в условиях пандемии

Важно предпринимать максимальные усилия для купирования возможного роста распространения коронавирусной инфекции, заявил президент Владимир Путин и призвал сделать все для обеспечения всеми необходимыми материалами, приборами и медтехникой и граждан, и специальные службы, подразделения, которые работают с группами риска.

Владимир Путин обсудил с главой Минпромторга Денисом Мантуровым на встрече в Кремле влияние пандемии вируса COVID-19 на ситуацию в экономике, а также вопрос обеспечения граждан средствами защиты.

Глава государства сразу обозначил два крупных блока вопросов. Первый - как себя чувствуют промышленность и торговля в условиях борьбы с коронавирусом. Второй - как промышленность работает с целью обеспечения потребностей в средствах защиты, дезинфекции, в дыхательных аппаратах, - все, что связано с обеспечением нормальной работы объектов здравоохранения и помощи людям.

"Наша промышленность столкнулась одновременно с двумя вызовами: это вопрос, связанный с коронавирусом, и одновременно с этим - существенное снижение нефтяных котировок, что повлияло на удешевление рубля", - отметил министр, добавив, что для каких-то отраслей промышленности это даже положительно. "Для экспортоориентированых", - кивнул президент.

"С другой стороны, к сожалению, котировки на внешних рынках сегодня не стимулируют к тому, чтобы увеличились объемы по биржевым товарам. В первую очередь мы говорим о металлургии, химии, целлюлозно-бумажной промышленности, минеральных удобрениях", - перечислил докладчик.

В целом ситуация удовлетворительная: сбалансирована и валютная выручка, и рублевые расходы, заверил Мантуров. В отраслях обрабатывающей промышленности, которые используют импортные компоненты, приходится оперативно находить других поставщиков: некоторые страны стали задерживать поставки, некоторые просто приостановили работу.

На тех предприятиях, которые активно реализовывали планы импортозамещения (более 970 проектов по 23 отраслям промышленности, 460 проектов уже реализовано), продукция производится. И по большинству даже выше по качеству и показателям, чем зарубежные аналоги. "Таких примеров достаточно много, и в их числе сельхозмашиностроение - более 50 процентов доля российского производителя на рынке, это и вертолетостроение, это и химия, это и лесоперерабатывающий комплекс", - сообщил докладчик. Есть отрасли, где еще предстоит выполнять работы по импортозамещению. В течение двух лет 240 проектов выйдут на серийную продукцию, что дает возможность для поставки на экспорт.

Проведена инвентаризация по всем нацпроектам. "Вышли на объем промышленной продукции, которая планируется к приобретению всеми ведомствами до 2024 года, в объеме шести триллионов", - доложил министр. "Мы рассчитываем примерно на половину, на три триллиона (закупок у отечественных производителей)", - сообщил Мантуров. И это будет стимулировать предприятия и обеспечит стабильность загрузки.

Говоря о борьбе с коронавирусом, министр подчеркнул, что 18 предприятий в первую очередь сосредоточились на производстве масок из синтетических нетканых материалов. Они производили в среднем в сутки около 600 тысяч масок - это было достаточно для системы здравоохранения, аптечных сетей и даже для экспорта. Уже месяц как предприятия перешли на круглосуточный режим, мощности выросли до 1600 тысяч масок в сутки, со 2 марта наложен запрет на экспорт. С прошлой недели дополнительно началось производство из гостированной российской марли - наращивается до 30 миллионов погонных метров в месяц, а на начало апреля расчет - три миллиона масок. Для этого предприятия легкой промышленности активно работают во внештатном режиме, круглосуточно. "Мы рассчитываем в общей сложности выйти на первую половину апреля на пять миллионов масок в сутки", - обозначил докладчик.

В первую очередь будет обеспечена система здравоохранения, аптечные сети, Федеральная таможенная служба, пограничники, МВД. Максимально наращиваются объемы производства медтехники, аппаратов искусственной вентиляции легких, тепловизоров, дистанционных измерителей температуры, УВЧ-облучателей для дезинфекции помещений.

Сформирован оперативный штаб на базе Минпромторга по поручению председателя правительства, чтобы консолидировать эти ресурсы и в соответствии с эпидемиологической обстановкой направлять в регионы, где требуется.

"Мы уже вышли на объемы три миллиона единиц для дезинфекции рук и на 350 миллионов литров по дезинфекции помещений и обработке зданий. Мы также можем на сегодняшний день по дезинфекции рук увеличить в три раза, такая задача поставлена, и к началу апреля это будет реализовано", - заверил Мантуров.

"В целом промышленность у нас работает ритмично, но вы сейчас назвали наиболее важные элементы работы в условиях, когда важно предпринимать максимальные усилия для купирования возможного роста этой инфекции, ее распространения", - сказал президент. Глава государства призвал сделать все, чтобы обеспечить всеми необходимыми материалами, приборами, медицинской техникой и граждан, которые в этом будут нуждаться, и специальные службы, подразделения, которые работают непосредственно с группами риска. "Имею в виду и медицинский персонал, сотрудников МЧС, те же самые пограничные службы, таможенные и так далее, чтобы у них было все необходимое для организации их работы", - уточнил он и попросил регулярно докладывать по мере наращивания объемов производства.

Все меры, необходимые для обеспечения этой работы, правительством приняты, заверил Мантуров. Открыта отдельная программа Фондом развития промышленности, правительство выделило 10 миллиардов рублей, чтобы под один процент годовых предоставлять льготные займы для оборотных средств по наращиванию объемов.