Путин поздравил Бжанию с избранием президентом Абхазии

Президент России Владимир Путин направил поздравительную телеграмму Аслану Бжании по случаю избрания на пост президента Республики Абхазия. Текст телеграммы опубликован на сайте Кремля.

"Убедительная победа на выборах, прошедших в условии свободного волеизъявления граждан, стала свидетельством вашего высокого авторитета среди соотечественников", - подчеркнул российский лидер.

Путин рассчитывает, что деятельность Бжании во главе государства будет способствовать социально-экономическому развитию Абхазии и защите ее интересов на международной арене.

Президент России подтвердил готовность к совместной работе по упрочению союзнических отношений.