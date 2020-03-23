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23.03.2020 17:11
Рубрика: Власть

Путин поздравил Бжанию с избранием президентом Абхазии

Текст: Кира Латухина

Президент России Владимир Путин направил поздравительную телеграмму Аслану Бжании по случаю избрания на пост президента Республики Абхазия. Текст телеграммы опубликован на сайте Кремля.

Фото: Максим Блинов / РИА Новости
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"Убедительная победа на выборах, прошедших в условии свободного волеизъявления граждан, стала свидетельством вашего высокого авторитета среди соотечественников", - подчеркнул российский лидер.

Путин рассчитывает, что деятельность Бжании во главе государства будет способствовать социально-экономическому развитию Абхазии и защите ее интересов на международной арене.

Президент России подтвердил готовность к совместной работе по упрочению союзнических отношений.

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