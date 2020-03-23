"Ты поверь, что здесь, издалека, многое теряется из вида: тают грозовые облака, кажутся нелепыми обиды".

Да… Мы видим издалека жизнь, какая была в милом феврале… Теряются из вида такие живые вчера "исторические войны" с Польшей, Сирия, Турция, Украина и ДНР, да и про саму Конституционную Реформу хоть по-прежнему много говорят и пишут, но как-то рассеянно, я бы сказал, "без души". Новый пазл, старые фишки в нем заняли совсем другое место...

Геополитику сменила геовирусология. Карта крайне неравномерная. Сейчас главный очаг - Европа

Что в сущности можно понять про новый "Корономир"?

Простой обыватель толком знает не больше, чем месяц назад, когда все это было лишь одним из информповодов, "светской новостью", не больше… Насколько он опасен? Ну вот, в Мире зафиксировано почти 400 000 случаев заражения, около 15 000 смертей. 4% для эпидемии - более чем грозная цифра, на порядок больше "нормального гриппа", а в группе риска, за 60-70 - так, пожалуй, и 20% будет. При этом число зараженных условно (многие переносят на ногах, так и не зная, чем болели), но число смертей - безусловно. Соответственно, у молодых риск летального исхода близок к 0. А ведь главная тяжесть от изоляции, расходы и убытки ложатся на них, работающих! Что ж - вопреки модным стонам о "бесчеловечности" общество ПО ФАКТУ стало другим: ВСЕ готовы нести массу неудобств, чтоб защитить старых и больных.

Как происходит заражение? "От тех, кто чихает и кашляет". Эх, хорошо бы - но, увы! "Главная опасность в том, что вирус никак себя не проявляет до двух недель", но вот заражение при этом происходит!

Геополитику сменила геовирусология. Карта крайне неравномерная. Сейчас главный очаг - Европа, в основном Западная. Национальная трагедия известна - Италия, затем Испания, Франция, Германия… А вот Вост. Европа выглядит много благополучней. Почему?

Тишь да гладь - в СНГ. Россия на постсоветском пространстве, видимо, чемпион по заражениям (особенно, конечно, Москва), но и в РФ случаев пока немного - выявлено порядка 400 чел., умер не то 1, не то 0. С чем связана эта тишина? Просто "поздний старт"? Или трудно выявляются случаи инфекции? А может, хорошая работа госслужб - все-таки был люфт во времени, чтоб подготовиться? Бытовые привычки населения - скажем, не целуемся при встречах, как в Италии? Мало случаев вообще в Центр. Азии, арабских странах, Турции, Пакистане, Бангладеш, Монголии, даже Индии… В Азии поражены Китай - Корея - Япония (везде эпидемия практически подавлена) и Иран, где ситуация немногим лучше, чем в Италии. На третьем месте в Мире США, похоже, скоро они станут первыми, а в Африке нет - не то больных, не то информации.

Какие выводы можно сделать?

Напрашивается очевидный и вроде логичный. Западные либеральные демократии хороши для "мира" - открытое общество, права человека, высокие стандарты потребления, политические свободы… Но они плохи (бессильны) для "войны" - экстремальных ситуаций, когда необходима дисциплина, жесткие ограничения, "запрет на сладкое". Авторитарно-восточные государства отстают в мирной жизни (поэтому-то люди и едут из Азии в ЕС, а не наоборот!), но эффективны в минуты роковые. Вот - сравните "расхлябанную Италию" и "жесткий Китай". Убедительно?

Не слишком! Иран уж не назовешь "либерально-демократическим"! А Республика Корея, конечно, не вполне "западная демократия", но и авторитарным режимом не является - однако вполне справляется… И процент смертности в Корее ниже, чем в Китае, а в Германии много ниже, чем в Италии!

Похоже, вирус, в отличие от нас, равнодушен к политической карте Мира.

В общем, простых ответов тут нет.

Как нет и ответа на более важный вопрос: чего ждать летом? Многие надеются, что тепло и ультрафиолет убивают вирус. Хорошо бы… Но в Бразилии - 32 градуса тепла, а люди заражаются, хоть пока и не в таких количествах, как в более холодных странах.

Некоторые бодрятся: "Да ПАНИКА это все! Психоз, внушенное помешательство! Что ж это?! ГРИПП! Все вокруг здоровы - да вот, на голову больны, мозги заражены! СМИ и соцсети гонят пандемию Абсурдного Страха - и отдельный человек просто не в силах противостоять этой идиотской Моде!"

Человечеству все равно суждено переболеть этим видом гриппа, как и всеми остальными

Сегодня это и правда так. Ведь несколько тысяч смертей за 2-3 мес. - меньше статистической ошибки в масштабах Человечества, просто пиар-капитализация каждой "Коронной Смерти" - почти как от Коронованной Особы… Но шапкозакидательский оптимизм игнорирует главное - опасность в РАСПРОСТРАНЕНИИ пандемии! Эпидемиологи дружно повторяют: Человечеству все равно суждено переболеть этим видом гриппа, как и всеми остальными, а вирус понемногу потеряет "корону смерти", приблизится к среднему ОРВИ и охватит добрых 80% населения Мира. Пусть так. Но важна СКОРОСТЬ ПОЖАРА. Удастся задержать пандемию - медицина не попадет в трагическую воронку как задыхающаяся Италия… Далее, может быть, к началу Второй Волны появится, наконец, вакцина - считается, что быстрей чем за полтора года ее не сделают.

Так что "лучше перебдеть, чем недобдеть", а береженого Бог бережет.

Но и тут все неоднозначно! Например, некоторые специалисты считают, что "тотальный карантин" только вреден: он может остановить эпидемию сейчас, но помимо катастрофических экономических последствий приведет… к возобновлению пандемии с новой силой зимой! Надо беречь стариков, а молодым дать переболеть, выработать общий иммунитет.

Какая же стратегия борьбы является оптимальной? Общего ответа на этот вопрос сегодня нет. Каждый сам определяет свое поведение.