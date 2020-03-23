Юрист рассказала об отсрочке по кредитам из-за коронавируса

Закон об ипотечных каникулах может быть применен в ситуации распространения коронавируса, считает юрист Екатерина Духина. Свое мнение она высказала в интервью радио Sputnik.

По ее словам, с одной стороны, хоть ситуация с коронавирусом и признается форс-мажорной (например, в Москве мэром столицы Сергеем Собяниным уже подписан соответствующий указ), но, с другой, это никак не затрагивает обязанности заемщиков.

"Просто приход в Москву или другие большие города коронавируса не является основанием, чтобы не исполнять свои кредитные обязательства", - отмечает юрист. И даже если фарс-мажор прописан в кредитном договоре, то это вовсе не освобождает от выплат по взятым на себя обязательствам.

Тем не менее, как считает Духина, получить отсрочку по одному из видов кредитов из-за ситуации с коронавирусом возможно благодаря вступившему 31 июля 2019 года в силу закона об ипотечных каникулах. По этому закону заемщик может получить отсрочку платежей по ипотечному кредиту на полгода, если сможет доказать, что ситуация с коронавирусом ухудшила его материальное положение.

Для применения закона заемщику необходимо сформировать заявление в банк со ссылкой на коронавирус, поскольку это обстоятельство меняет жизнь в худшую сторону. "Это является основанием для получения отсрочки по кредиту", - считает юрист.