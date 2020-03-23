Дважды в день моют теперь в столице все автобусы, троллейбусы и трамваи. Водителей же перед началом смены ждет не только традиционный медосмотр, но и измерение температуры. А на станциях метро аппараты по продаже билетов протирают буквально каждый час, раз в два часа - терминалы, поручни... Какие еще новшества введены в столичной транспортной системе для того, чтобы защитить пассажиров от коронавируса, выяснял корреспондент "РГ".

На юге города, в 16-м автобусном парке, водитель Алексей Поверин уже прошел медосмотр и измерение температуры. Но выехать не может - два сотрудников клининговой компании в специальных защитных масках обрабатывают салон автобуса - стены, пол, валидаторы. Особое внимание - поручням, стеклам, сиденьям. Мощная пенистая струя хлещет по машине и снаружи. Воздух в депо пропитан смесью хлорки, жидкого мыла и парфюмерных отдушек. Вся процедура занимает 3-4 минуты. Немного отдышавшись, дезинфекторы приступают к следующему автобусу. Всего в сутки из этого парка выходят на линию 700 автобусов.

Главный инженер филиала "Южный" ГУП "Мосгортранс" Игорь Мишин рассказал, что раньше такую дезинфекцию проводили раз в сутки, когда автобус возвращался с линии, теперь мойку проводят и перед отправкой состава на маршрут.

- Мы увеличили и концентрацию дезинфицирующего средства: используем 0,3 мл дезинфицирующей жидкости на 10 литров воды. Антибактериальное действие этой обработки сохраняется до часа, а потом поручни просто чистые, - говорит Мишин. - Во время рейсов обработка не ведется, так как в составе моющих средств - хлорсодержащие препараты. Поэтому специалисты клининговых компаний работают в защитной одежде, масках и перчатках. А водитель во время дезинфекции не покидает рабочее место.

Такие меры введены для всех всего в день 6,5 тысячи единиц наземного транспорта, которые каждый день выезжают на улицы Москвы. На линии безопасности водитель теперь не имеет права открыть окно внутрь салона ни для продажи билетов, ни для разговора с пассажиром. Более 9 тысяч остановок теперь тоже ежедневно моют дезинфицирующими средствами 85 рабочих бригад, или около 200 человек.

Чаще проводится дезинфекция и в метро. Раз в 1,5-2 часа протирают дезинфицирующими салфетками ручки входных дверей, терминалы для оплаты банковских карт, турникеты, поручни эскалаторов. Словом, всего, чего касается пассажир. Хлорсодержащие препараты здесь не применяют - не улица, под землей быстро не выветрится, поэтому используют средства с высокой антимикробной и антивирусной активностью, разрешенные Роспотребнадзором. На станциях генеральную уборку проводят ночью, а вагоны при заходе в депо еще и облучают кварцем.