МГИК предложил провести онлайн-голосование по поправкам в Конституцию

Москвичи смогут высказать свою позицию по внесению поправок в Конституцию РФ через интернет. На это им запланировали отвести четыре дня, начиная с 19 апреля. Соответствующее положение о дистанционном голосовании утвердили на заседании Московской городской избирательной комиссии (Мосгоризбирком) в понедельник, 23 марта.

Как сообщил председатель комиссии Юрий Ермолаев, предлагается проводить дистанционное голосование с 8:00 19 апреля до 20:00 22 апреля. Он отметил, что сроки подачи заявления для онлайн-голосования можно оформить с 25 марта до 16 апреля, включительно.

Отметим, что голосование по внесению изменений в Конституцию РФ намечено на 22 апреля.

Напомним, что впервые электронное голосование было опробовано на выборах депутатов Мосгордумы 8 сентября 2019 года. Формирование списка проходит на основе заявлений, которые подают избиратели.