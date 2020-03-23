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23.03.2020 18:19
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

МГИК предложил провести онлайн-голосование по поправкам в Конституцию

Текст: Ирина Огилько

Москвичи смогут высказать свою позицию по внесению поправок в Конституцию РФ через интернет. На это им запланировали отвести четыре дня, начиная с 19 апреля. Соответствующее положение о дистанционном голосовании утвердили на заседании Московской городской избирательной комиссии (Мосгоризбирком) в понедельник, 23 марта.

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Как сообщил председатель комиссии Юрий Ермолаев, предлагается проводить дистанционное голосование с 8:00 19 апреля до 20:00 22 апреля. Он отметил, что сроки подачи заявления для онлайн-голосования можно оформить с 25 марта до 16 апреля, включительно.

Отметим, что голосование по внесению изменений в Конституцию РФ намечено на 22 апреля.

Напомним, что впервые электронное голосование было опробовано на выборах депутатов Мосгордумы 8 сентября 2019 года. Формирование списка проходит на основе заявлений, которые подают избиратели.

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