Мосгорсуд в понедельник приговорил уроженца Киргизии Бекжана Сарбишева, который у метро "Марьино" въехал на машине в группу пешеходов, к 16 годам строгого режима.

Приговор был вынесен на основании обвинительного вердикта присяжных. Согласно материалам дела, в сентябре 2018 года 21-летний Сарбишев отмечал 18-летие сестры в кафе. К имениннице и подругам стала приставать другая компания приезжих из Киргизии. Вступившегося за девушек Сарбишева избили и отобрали слуховой аппарат. В отместку он сел за руль машины знакомых и протаранил всю компанию. В результате один человек погиб, еще 10 пострадали.