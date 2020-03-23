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Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Давил из обиды

Водителю, который сбил 11 человек, дали 16 лет тюрьмы
Текст: Иван Егоров
Российская газета - Столичный выпуск № 62(8116)
Мосгорсуд в понедельник приговорил уроженца Киргизии Бекжана Сарбишева, который у метро "Марьино" въехал на машине в группу пешеходов, к 16 годам строгого режима.
Фото: Виталий Белоусов / РИА Новости
Бывшего замглавы ФСИН Коршунова приговорили к 9 годам колонии

Приговор был вынесен на основании обвинительного вердикта присяжных. Согласно материалам дела, в сентябре 2018 года 21-летний Сарбишев отмечал 18-летие сестры в кафе. К имениннице и подругам стала приставать другая компания приезжих из Киргизии. Вступившегося за девушек Сарбишева избили и отобрали слуховой аппарат. В отместку он сел за руль машины знакомых и протаранил всю компанию. В результате один человек погиб, еще 10 пострадали.

Происшествия Правосудие Суд Филиалы РГ Столица ЦФО Москва

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