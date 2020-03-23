Мосгорсуд продлил арест обвиняемого в шпионаже Пола Уилана

В понедельник в столичном суде прошли предварительные слушания по делу Пола Уилана, который является подданным четырех стран.

Как сообщили корреспонденту "РГ" в пресс-службе Мосгорсуда, суд отклонил ходатайство защиты о возвращении дела прокурору и назначил рассмотрение по существу. Уточняется, что сами слушания пройдут в закрытом режиме, поскольку в деле есть материалы под грифом "совершенно секретно". При этом дата начала заседания пока не назначена.

В конце 2018 года Центр общественных связей ФСБ России сообщил о задержании гражданина США Уилана при проведении шпионской акции 28 декабря в Москве. По данным следствия, которое проводит следственное управление ФСБ России, Уилана обвиняют в шпионаже в пользу американских спецслужб. Как было заявлено в суде, на изъятой у Уилана в гостинице компьютерной флэшке были записаны сведения, составляющие гостайну. По данным СМИ, речь может идти о списках сотрудников одной из российских спецслужб, которые он собирался передать спецслужбам США. Сам обладатель действующих паспортов США, Канады, Великобритании и Ирландии отрицает свою вину и заявляет, что в Москву приехал с частным визитом на свадьбу друга.