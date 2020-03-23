Психологи рассказали, как на карантине подготовиться к дачному сезону

Если человек находится на карантине, то самое время заняться подготовкой к дачному сезону - закупить семена и продумать, где разбить новые грядки, уверена психолог Московской службы психологической помощи Екатерина Игонина.

"Возможно, кого-то всегда привлекала идея вырастить арбузы, а кто-то мечтал о редком сорте английских роз, как в палисаднике мисс Марпл или очень хотел альпийскую горку. Не нужно откладывать задуманное, а приступить к воплощению мечты. Некоторые семена можно посеять уже сейчас, если есть место на окне. Когда они взойдут и окрепнуть их нужно будет пересадить в открытый грунт", - рассказывает Екатерина Игонина.

Психолог советует все-таки заручиться советами специалистов. В интернете, помимо специализированных сайтов и форумов, есть группы в социальных сетях, а также каналы на YouTube, в которых блогеры охотно делятся своим опытом по садоводству, огородничеству или ландшафтному дизайну с подписчиками. В комментариях под видео можно задавать любые вопросы и участвовать в обсуждениях между единомышленниками на тематических форумах.

"Заранее нужно продумать, какие дела и в какой срок нужно сделать на даче, что должно быть подготовлено и учтено. Нелишним будет список необходимых покупок: семена, саженцы, рейки для парника, пленка на грядки, удобрения или триммер для газона. Закажите все в интернет-магазине с доставкой на дом. Посещение общественных мест с большим скоплением людей сейчас может быть небезопасным, поэтому не рискуйте", - продолжает психолог.

По ее словам, когда наступят "горячие" посадочные или прополочные деньки, обращать внимание на самочувствие и наблюдать за здоровьем будет некогда. Поэтому уже сейчас можно пополнить запасы домашней аптечки, заказав все необходимое в интернет-аптеке. При малейших признаках беспокойства москвичи могут обратиться к психологам по номеру бесплатной неотложной помощи 051 с городского или +7 (495) 051 с мобильного, либо виртуально поприсутствовать на онлайн-занятиях.