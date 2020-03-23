В Калуге главврача больницы могут уволить из-за поездки в Таиланд

В Калуге главного врача областной клинической больницы из-за отдыха на Таиланде могут уволить. Об этом заявил врио губернатора Владислав Шапша на заседании правительства региона, посвященному предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции.

Говоря об организации взаимодействия минздрава области с руководителями лечебных заведений, Владислав Шапша усомнился в целесообразности нахождения на посту главного врача областной больницы Владимира Кондюкова. Ранее стало известно, что в настоящее время главный врач областной клинической больницы находится в плановом отпуске, который решил провести в Таиланде, несмотря на запрет выездов за рубеж.

Глава региона оценил это, как проявление безответственности. "В текущей ситуации это значит, что мы на этого человека возложили слишком большую ответственность. Надо подобрать ему работу, которая предусматривает меньший уровень ответственности. В такой ситуации это ни в коем случае нельзя оставить без соответствующего решения", заметил Владислав Шапша.

Владимир Кондюков должен вернуться в Россию в четверг. После этого ему предстоит двухнедельный карантин.